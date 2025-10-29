아마존, 2031년까지 한국 클라우드 인프라에 7조 원 추가 투자

▲ 아마존 로고

아마존웹서비스(AWS)는 2031년까지 한국 내 인공지능(AI) 및 클라우드 컴퓨팅 기술 지원을 위한 데이터센터 인프라 확충에 7조 원을 추가 투자한다고 오늘(29일) 밝혔습니다.AWS는 현재까지 한국 클라우드 인프라에 5조 6천억 원 이상을 투자했으며, 2031년까지 국내 총 투자 규모는 12조 6천억 원을 넘어설 전망이라고 회사 측은 전했습니다.이번 투자는 글로벌 클라우드 사업자의 국내 투자로는 역대 최대 규모입니다.AWS는 확장된 인프라로 국내 기업들의 머신러닝과 분석부터 AI 에이전트에 이르는 모든 AI 기능 활용까지 폭넓게 지원한다고 설명했습니다.하이메 발레스 AWS 아시아태평양일본 총괄 부사장은 "7조 원 규모의 신규 투자는 모든 규모의 한국 기업의 디지털 전환을 지원하고 한국이 글로벌 AI 강국으로 도약하는 데 기여하고자 하는 우리의 장기적 약속을 더욱 공고히 하는 것"이라고 강조했습니다.이어 "AWS는 세계적 수준의 데이터센터 인프라를 확장함으로써 한국의 기술적 미래에 투자하고 있다"면서 "한국 기업이 가장 발전된 컴퓨팅 성능과 특화된 AI 도구를 활용해 빠르게 혁신하고, 생성형 AI가 제공하는 마개한 기회를 활용할 수 있도록 지원하게 돼 기쁘다"고 말했습니다.김정관 산업통상자원부 장관은 "AWS의 대규모 인프라 투자는 한국이 글로벌 AI 강국으로 도약하는 데 크게 기여할 것"이라며 "생산성 정체와 글로벌 보호무역 확산 등 우리 산업이 직면한 위기를 극복하기 위해서는 AI 전환(AX)이 유일한 해법이며, AWS가 구축할 AI 인프라는 산업 전반의 AX를 가속화한다는 점에서 더욱 의미가 크다"고 평가했습니다.김 장관은 "정부는 국내외 기업들이 AI 인프라 확충과 AX 확산을 위한 적극적인 투자와 비즈니스 활동을 전개할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 덧붙였습니다.이번 투자는 AWS가 SK그룹과 협력해 추진 중인 '울산 AI 존'에 대한 투자를 포함합니다.2027년 운영을 시작할 예정인 시설은 SK그룹이 건설을 담당합니다.함기호 AWS코리아 대표는 "다년에 걸친 이번 투자 계획은 한국의 디지털 전환 여정을 지원하고자 하는 AWS의 확고한 의지를 보여준다"고 강조했습니다.이어 "확장된 클라우드 인프라는 모든 규모의 국내 기업이 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보하고, 데이터 주권을 유지하면서 첨단 AI 기술을 활용할 수 있도록 지원할 것"이라며 "이번 투자를 통해 한국 경제에 기여하고, 대규모 AI 혁신을 가능하게 하며, 사회 전반에 실질적인 혜택을 제공하게 되어 기쁘다"고 덧붙였습니다.(사진=AP, 연합뉴스)