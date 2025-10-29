이태원 참사 3주기 추모식…정부 첫 공식 행사

▲ 김민석 국무총리, 우원식 국회의장, 더불어민주당 정청래 대표, 국민의힘 장동혁 대표, 조국혁신당 조국 비상대책위원장 등이 29일 서울 광화문광장에서 열린 10.29 이태원 참사 3주기 기억식에서 국기에 경례하고 있다.

'10·29 이태원 참사' 3주기를 맞아 정부 차원의 첫 공식 추모 행사가 오늘(29일) 서울 광화문광장에서 열렸습니다.행정안전부는 10·29이태원참사 유가족협의회, 10·29이태원참사 시민대책회의, 서울시와 이날 오전 10시 29분 '이태원 참사 3주기 기억식'을 공동 개최했습니다.정부가 유가족과 공동으로 공식 추모 행사를 연 것은 이번이 처음입니다.이번 행사는 정부 대표가 처음으로 참석해 10·29 이태원 참사 희생자를 진정으로 추모하고 유가족을 위로하는 자리로서 그 의미가 크다고 행안부는 밝혔습니다.정부 대표로 김민석 국무총리가 참석한 가운데 우원식 국회의장, 정당·종교계 인사, 시민단체 관계자 등 약 2천 명이 현장에 함께했습니다.유가족과 시민들은 이태원 참사를 상징하는 보라 색깔의 재킷 등을 입고 애도의 뜻을 전했습니다.기억식은 오전 10시 29분부터 1분간 울린 추모 사이렌과 함께 희생자를 기리는 묵념으로 시작됐습니다.사이렌은 참사 3년 만에 이뤄진 진정한 추모와 우리 공동체의 책임, 그리고 비극적인 참사 재발 방지를 위한 다짐 등의 의미를 담았습니다.이재명 대통령은 영상으로 전한 추모사에서 "국민의 생명과 안전을 책임지는 대통령으로서 참사 유가족과 국민들께 다시 한번 깊은 사과의 말씀을 드린다"며 "미흡했던 대응, 무책임한 회피, 충분치 않았던 사과와 위로까지 이 모든 것들을 되돌아보고 하나하나 바로잡아 가겠다"고 강조했습니다.송해진 유가족협의회 운영위원장은 "국가가 국민의 생명을 지키는 가장 기본적인 의무를 다했다면, 159명의 희생자는 지금 우리 곁에서 각자의 내일을 살고 있었을 것"이라고 지적했습니다.이어 "오늘은 참사 3년 만에 정부가 처음으로 유가족과 시민들 곁에 섰지만, 이것은 출발점에 불과하다"며 "오늘의 약속이 내일의 행동으로 증명돼야 한다"고 말했습니다.이날 추모 행사는 추모 영상 상영, 추모사, 3주기 추모시 낭독, 외국인 희생자 유가족 인사, 추모 공연 등의 순으로 진행됐습니다.추모 영상은 참사 발생 이후 지난 3년의 세월을 돌아보며 진정한 애도와 진상 규명을 다짐하는 내용으로 구성됐습니다.추모글은 외국인 희생자 유가족 대표인 낭독했습니다.박소란 시인이 직접 추모시를 낭송하고, 가수 안예은이 노래 '상사화'와 '만개화'를 부르며 희생자들을 기렸습니다.(사진=연합뉴스)