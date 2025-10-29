LG전자, KT와 '양자 직접 통신' 기술 공동 연구개발

▲ LG전자가 서울 서초구 KT우면연구센터에서 KT와 '양자 인터넷 R&D 기술 협력'을 위한 업무협약을 체결했다고 29일 밝혔다.

LG전자와 KT가 양자 인터넷 공동 연구개발 및 기술 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔습니다.인공지능, 로봇 등 미래 신기술의 상용화와 함께 통신 보안 기술의 중요성이 높아지는 가운데, 양자 인터넷 통신은 미래 통신산업 기반 기술로 주목받고 있습니다.LG전자와 KT는 양자 직접 통신 기반 보안 네트워크 구축을 위한 공동 연구를 진행하고, 양자 중계기 및 네트워크 요소기술 개발, 양자 네트워크 검증 및 실증환경 구축, 국내외 표준화 대응 및 생태계 조성 등을 추진합니다.양자 직접 통신은 큐빗과 같은 양자 정보 단위를 활용해 정보를 전달함으로써 강력한 정보 데이터 보안 능력을 제공합니다.양자 상태에 데이터를 담아 전송하는 중 불법 도·감청 시도가 발생하면 양자 상태가 붕괴돼 전송 중인 데이터의 탈취 가능성을 원천 차단하는 원리입니다.앞서 LG전자는 양자 통신 분야에서 보안성과 전송 속도를 동시에 높이는 기술을 개발했습니다.해당 기술은 지난해 국제 학술지 사이언티픽 리포트에 게재돼 2024년도 물리학 분야 톱100 논문으로 선정됐습니다.LG전자는 통신 관련 원천 기술 및 역량을 활용해 양자 인터넷 통신 핵심 기술 개발을 주도한다는 방침입니다.KT는 유·무선 양자 암호키 분배 기술 구현 역량과 실증 경험을 바탕으로 양자 인터넷 원천 기술을 개발하고 시스템 구현 및 실증을 담당합니다.LG전자와 KT는 지난해 6G 연구개발에 이어 양자 인터넷 통신까지 협업을 확대했습니다.