이 대통령, 맷 가먼 대표 접견…한국에 5년간 90억 달러 투자

▲ 이재명 대통령

이재명 대통령이 오늘(29일) APEC 정상회의가 열리는 경북 경주에서 글로벌 기업 7개사 대표들을 만나 외국인 투자에 대한 정부의 적극적 지원 방침을 재확인했습니다.글로벌 기업들은 향후 5년간 총 90억 달러(한화 약 13조 원) 규모의 한국 내 투자 계획을 공개했습니다.이 대통령은 먼저 이날 오전 10시 10분쯤 경주 예술의 전당에서 아마존웹서비스(AWS) 맷 가먼 대표를 접견했습니다.이 대통령 "한국 정부는 글로벌 AI(인공지능) 3대 강국 도약을 목표로 산업과 연구 현장에서 언제든지 AI가 활용될 수 있도록 하는 'AI 고속도로' 구축을 적극 추진하고 있다"고 소개했습니다.이어 50억 달러 이상을 한국에 추가 투자하겠다는 아마존 측의 계획에 대해 "아마존의 대규모 AI 데이터센터 추가 투자 결정은 대한민국 AI 생태계 발전을 한층 가속화할 것"이라고 평가했습니다.그러면서 "아마존이 사업 추진 과정에서 국내 기업들과 파트너십을 강화하고 다양한 협력 모델을 만들어 나가길 기대한다"며 "한국 정부도 글로벌 경제인들과 함께 미래로 나아가는 '번영을 위한 가교 역할'을 적극 해나가겠다"고 강조했습니다.가먼 대표는 이날 접견에서 2031년까지 인천·경기 일대에 신규 AI 데이터센터 구축 등 총 50억 달러 이상의 투자 계획을 밝혔습니다.이는 지난 6월 울산에 40억 달러 규모 'AI 데이터센터' 투자 계획을 발표한 데 이어 다시 대규모 추가 투자 계획을 공개한 겁니다.대통령실은 "(이는) 우리나라 역대 최대 그린필드 투자(생산시설 투자) 기록을 다시 경신한 것"이라며 "국내 AI 산업의 높은 성장 잠재력과 IT 경쟁력, 정부의 AI 산업 육성 의지가 반영된 결과"라고 평가했습니다.