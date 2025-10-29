여 "이태원 참사, 윤 정부의 인재…특별법 개정해 진상 완전 규명"

▲ '10·29 이태원 참사' 3주기인 29일 서울 여의도 국회에서 열린 더불어민주당 최고위원회의에서 정청래 대표와 김병기 원내대표 등 참석자들이 추모 묵념을 하고 있다.

더불어민주당은 이태원 참사 3주기인 오늘(29일) 참사의 진상을 완전히 규명하고자 '이태원참사특별법' 개정안을 처리하겠다고 밝혔습니다.더불어민주당 정청래 대표는 오늘 최고위원회의에서 "이태원 참사는 명백한 인재"라며 "전임 정부의 대통령실 이전으로 이태원 일대 경비 공백이 생긴 탓이고, 결국 국가가 제 역할을 다하지 못해 벌어진 참사"라고 말했습니다.앞서 정부는 윤석열 정부의 대통령실 용산 이전으로 인한 경찰 경비 인력 부족 등을 참사 원인으로 지목한 합동감사 결과를 최근 내놓은 바 있습니다.정 대표는 "생존자와 현장에 출동한 소방관은 트라우마로 고통받고, 유가족을 향한 혐오와 모욕이 일상적으로 이뤄지는데도 참사 (책임이 있는) 관련 공무원들의 공소시효는 끝을 맺고 있다"고 지적했습니다.그러면서 "왜곡된 진실을 바로잡고 정의를 실현해야 한다"며 "피해 회복과 진상 규명이 완전하게 이뤄지도록 2차 가해 방지·트라우마센터 설립·참사 관련 징계 시효 정지 등을 담은 특별법 개정안을 빠른 시일 내 처리하겠다"고 약속했습니다.그는 "이태원 참사 희생자들께 진심 어린 애도의 마음을 보내며, 아픔 속에서 진실을 밝히기 위해 애써온 유가족께 진심 어린 위로의 말씀을 드린다"고 말했습니다.김병기 원내대표도 페이스북에 "159명의 소중한 생명이 스러졌던 그 밤, 국가는 국민의 생명과 안전을 지키지 못했다"며 "진실이 온전히 밝혀지고, 다시는 같은 일이 반복되지 않도록 끝까지 책임 있는 변화를 만들어가겠다"고 적었습니다.전현희 수석 최고위원도 "3년 전 오늘 국가는 없었다. 새 정부에서 윤석열 정권 시절 은폐된 진실이 하나 둘 드러나고 있다"며 "공권력이 권력자를 지키느라 국민을 외면하는 일이 다시는 일어나선 안 된다"고 강조했습니다.박수현 수석대변인은 논평에서 "국민의 안전과 생명을 지키는 일에 타협하지 않는 국가를 만들겠다"며 "납득할 수 있는 진상규명과 책임 소재를 밝히는 일은 계속될 것"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)