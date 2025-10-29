프로야구 SSG, 가고시마서 오전 수비·오후 타격 훈련 진행

▲ 타격 훈련하는 SSG 고명준

준플레이오프(준PO)에서 2025시즌을 마감한 프로야구 SSG 랜더스가 가을 유망주 캠프에서 공수 기량 향상을 위해 애쓰고 있습니다.SSG는 오늘(29일) 일본 가고시마 유망주 집중 육성 캠프 일정표를 공개했습니다.나흘 전 가고시마현 사쓰마센다이시 종합운동공원에서 시작한 캠프에서 SSG는 강도 높은 훈련을 이어가고 있습니다.오전 수비 훈련에서는 기본기·송구·포구 훈련을 2시간 동안 합니다.반복 훈련으로 수비 완성도를 끌어올리겠다는 계획입니다.투수조는 오전 훈련에서 투구조와 수비조로 나눠, 투구를 하지 않는 선수들은 투수 땅볼·견제 훈련에 집중합니다.오후에는 무려 4시간에 달하는 타격 훈련이 이어집니다.2시간 30분 동안 야외와 실내 두 개 조로 나눠 배팅 훈련을 하고, 이후 1시간 30분은 실내에서 추가 타격 훈련을 합니다.SSG는 "훈련 밀도를 높이고자 기존 프런트 외 현지 인력 4명을 추가 고용했다"며 "야간에는 호텔 인근에서 선수들이 자율적으로 섀도 피칭, 스윙 훈련을 한다"고 전했습니다.이번 캠프에는 이숭용 1군 감독과 박정권 퓨처스팀 감독이 함께 참여했습니다.코칭스태프 총인원도 기존 8명에서 11명으로 확대해 선수들의 훈련을 적극적으로 돕고 있습니다.고명준은 "오전에는 근력 운동과 수비 등 기술 훈련을 위주로 하고, 오후에는 타격 훈련에 집중하고 있다. 작년보다 힘든 것 같다. 오후 훈련 시간이 길다"며 "날씨가 선선해 훈련하기 좋다. 이번 가고시마 캠프에서는 타격에 좀 더 집중해서 내년 시즌에 더 좋은 결과를 내겠다"고 말했습니다.(사진=SSG 랜더스 제공, 연합뉴스)