[D리포트] 불법 리딩방 사무실 노린 조폭들…MZ 조폭 무더기 검거

콜센터 직원 수십 명이 쪼그려 앉아 고개를 숙이고 있습니다.



복면을 쓴 남성들이 흉기를 들고 직원들을 협박합니다.



2, 30대 조직폭력배들입니다.



[야! 머리 숙이라고. 야!]



조직폭력배들이 노린 사무실은 불법 투자 리딩방 콜센터.



비상장공모주를 대신 사들이겠다며 피해자 42명을 속여 12억 원을 뜯어낸 또 다른 사기 범죄 소굴이었습니다.



조폭들은 콜센터 사무실을 급습해 암호화폐 등 1억 원 상당을 뜯어냈습니다.



경기남부경찰청은 11인조로 콜센터 강도상해를 벌인 조폭들을 붙잡아 10명을 구속 송치했습니다.



또 콜센터를 운영했던 불법 투자 리딩방 사기 조직원 31명을 검거해 9명을 구속 송치했습니다.



[체포영장으로 체포하는 겁니다. 변호사 선임권 있고.]



불법 투자 리딩방을 운영한 2, 30대 이른바 MZ 조폭들도 무더기로 경찰에 붙잡혔습니다.



경기북부경찰청은 비상장공모주에 투자하면 수익을 얻을 수 있다고 속인 56명을 사기와 범죄단체조직 혐의로 붙잡아 검찰에 송치했습니다.



피해자는 127명, 피해액은 18억 원에 달합니다.



총책 등 3명은 수사망을 피해 해외로 도망쳤는데, 경찰은 이들에 대해 인터폴 적색수배를 내려 추적 중인 한편 국내 최초로 국제 간 자산 동결조치인 은색수배도 조치했습니다.



경찰은 온라인에서 손실보전이나 고수익을 보장하는 투자 권유를 받는다면 신종 사기 수법이라며 주의를 당부했습니다.



