민주당 "정청래, 최민희에 경위 파악 전화…국민 염려 전한 것"

▲ 정청래 민주당 대표

민주당은 민주당 소속 최민희 국회 과학기술정보방송통신위원장이 국정감사 도중 MBC 보도본부장에 대한 퇴장 조치를 한 것과 관련해, 그 과정과 경위를 파악하는 것이 우선이라면서, 정청래 당 대표가 경위 파악을 위해 최 위원장과 통화를 했다고 밝혔습니다.

민주당 박수현 수석대변인은 오늘(29일) 국회에서 당 최고위원회의가 끝난 뒤 기자들과 만나, "정청래 당 대표가 최 위원장과 경위 파악을 위해 직접 전화통화를 했다"며 "이 자체가 당 지도부와 국민의 염려를 전한 메시지"라고 밝혔습니다.

박 수석대변인은 "경위 파악의 결과와 향후 지도부의 조치는 국감이 모두 끝난 이후 여러 의견을 들어본 뒤 정해질 걸로 생각된다"면서, "정리하는 과정이 있지 않겠나"고 덧붙였습니다.

박 수석대변인은 최 위원장의 이른바 '딸 축의금 논란'과 관련해선, "(저의 SNS를 통해) 국감 중 국회에서 자녀 혼사를 치른 일에 대한 비판은 있을 수 있단 점은 분명히 했다"면서 "이해충돌 우려의 경우 (축의금을) 환급하는 것만큼은 국민의 눈높이에 맞는 것 아닌가"라고 말했습니다.

앞서 언급한 '정리'가 과방위원장직 사퇴를 권유한다는 것인지에 대한 질문에는, "예측해서 답하진 않겠다"면서 "그 과정과 경위를 정확히 파악하는 것이 우선이라고 생각한다"고 답했습니다.
