트럼프, 일본 떠나 한국으로 출발…오늘 이 대통령과 정상회담

▲ 일본 떠나는 도널드 트럼프 미국 대통령

아시아 순방 중인 도널드 트럼프 미국 대통령이 2박 3일간의 방일 일정을 마치고 오늘(29일) 일본을 떠나 순방 마지막 방문 국가인 한국으로 향했습니다.트럼프 대통령이 탑승한 미국 대통령 전용기 에어포스원은 오늘 오전 도쿄 하네다공항에서 이륙했습니다.트럼프 대통령은 지난 27일 말레이시아를 거쳐 일본에 입국해 전날 다카이치 사나에 일본 총리와 첫 정상회담을 했습니다.양 정상은 회담에서 '새로운 미일 동맹의 황금시대'를 열 것을 선언하고, 안보·경제 분야에서 협력을 추진하기로 했습니다.트럼프 대통령은 일본에 머무는 동안 요코스카 미 해군 기지 시찰, 나루히토 일왕 면담, 일본인 납북 피해자 가족 면담, 재계 관계자 회동 등의 일정도 소화했습니다.트럼프 대통령은 한국에 입국해 오늘 오후 이재명 대통령과 정상회담을 합니다.양 정상의 대좌는 지난 8월 말 미국 워싱턴 DC에서 열린 첫 정상회담 이후 약 두 달 만입니다.이어 30일에는 시진핑 중국 국가주석과 6년 만에 회담합니다.(사진=AP, 연합뉴스)