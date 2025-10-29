국방부 국방정책실장에 김홍철 예비역 공군 준장

▲ 김홍철 국방부 국방정책실장
국방부는 오늘(29일) 국방정책실장에 김홍철 공군 예비역 준장을 임용했다고 밝혔습니다.
국방정책실장은 중·장기 국방 정책, 국방 외교, 국방 교육훈련 정책 등을 총괄하는 국방부의 요직으로, 주로 육군 예비역 장성이 맡아왔습니다.
이 직위에 공군 예비역 장성이 기용된 것은 2018년 공군 출신 최초로 국방정책실장에 임명된 정석환 예비역 소장 이후 약 7년 만입니다.
공군사관학교 39기인 김 실장은 미국 플로리다 주립대에서 정치학 박사 학위를 받았고, 합동군사대학교 총장, 공군 제3훈련 비행단장, 합동참모본부 전작권전환추진단 부단장 등의 보직을 거쳤습니다.
국방부는 김 실장 발탁 배경에 대해 "국방 정책, 군사작전, 교육훈련 등 국방 분야 전반에 대한 깊은 이해와 풍부한 식견을 보유하고 있다"며 "특히, 전작권전환추진단 근무 경험 등을 통해 한미 동맹 기반 전방위적 억제 능력을 바탕으로 한 전시작전통제권 전환 등 국정과제를 원활하게 추진할 최적임자"라고 설명했습니다.
(사진=공군 제공, 연합뉴스)