국방부 국방정책실장에 김홍철 예비역 공군 준장

이미지 확대하기

▲ 김홍철 국방부 국방정책실장

국방부는 오늘(29일) 국방정책실장에 김홍철 공군 예비역 준장을 임용했다고 밝혔습니다.국방정책실장은 중·장기 국방 정책, 국방 외교, 국방 교육훈련 정책 등을 총괄하는 국방부의 요직으로, 주로 육군 예비역 장성이 맡아왔습니다.이 직위에 공군 예비역 장성이 기용된 것은 2018년 공군 출신 최초로 국방정책실장에 임명된 정석환 예비역 소장 이후 약 7년 만입니다.공군사관학교 39기인 김 실장은 미국 플로리다 주립대에서 정치학 박사 학위를 받았고, 합동군사대학교 총장, 공군 제3훈련 비행단장, 합동참모본부 전작권전환추진단 부단장 등의 보직을 거쳤습니다.국방부는 김 실장 발탁 배경에 대해 "국방 정책, 군사작전, 교육훈련 등 국방 분야 전반에 대한 깊은 이해와 풍부한 식견을 보유하고 있다"며 "특히, 전작권전환추진단 근무 경험 등을 통해 한미 동맹 기반 전방위적 억제 능력을 바탕으로 한 전시작전통제권 전환 등 국정과제를 원활하게 추진할 최적임자"라고 설명했습니다.(사진=공군 제공, 연합뉴스)