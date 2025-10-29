위조 명함으로 5천만 원 편취…경기도 공무원 사칭 사기 주의보

▲ 제출된 위조 명함

경기도가 최근 도청 공무원을 사칭한 사기 범죄로 5천만 원이 넘는 피해가 발생했다며 주의를 당부하고 나섰습니다.오늘(29일) 경기도에 따르면 지난 23일 경기도종자관리소 소속 공무원을 사칭한 누군가가 A건설 업체에 전화를 걸어 농수로 개선 공사계약을 할 거라면서 위조된 명함 사진 파일을 보냈습니다.이 명함을 보면 도청 공무원이 명함에 쓰는 경기도 로고와 함께 '○○○ 주무관'이라는 이름, 휴대전화 번호, 사무실 주소, 이메일 등이 적혀 있습니다.글꼴이나 디자인은 진짜 명함과 구분이 어려울 정도로 정교한 수준입니다.다만 이메일 도메인은 도 공무원이 쓰는 'gg.go.kr'이 아닌 'korea.kr'로 표기돼 있습니다.사칭범은 이번 농수로 개선 공사에 앞서 다른 현장에 급히 처리할 일이 있다며 다른 업체의 자재를 A사가 대신 구매한 후 대금을 송금해달라고 요청했습니다.이에 피해 업체는 5천750만 원을 송금했으며, 추가 대금 대납 요구를 받고는 경기도종자관리소에 직접 확인했다가 사기임을 알고 경찰에 신고했습니다.경기도가 조사한 결과 지난 23일부터 25일까지 경기도종자관리소 직원을 사칭한 유사 범죄가 총 5건 있었으며, 나머지 4곳은 실제 피해로 이어지진 않았습니다.도청 공무원 사칭 사기범죄는 올해 들어 이번이 세 번째입니다.앞서 지난 7월과 8월에도 공기호흡기나 심장제세동기 구매 대행을 빌미로 한 사기 범죄에 도내 중소기업 2곳이 각각 1천만 원과 3천만 원의 피해를 봤습니다.서기천 경기도 총무과장은 "도청 공무원이 업체에 직접 연락해 거래를 요청하거나 입금을 요구하는 일은 절대로 없다"며 "공공기관 명의의 공문이나 명함을 받을 경우, 반드시 경기도청 누리집이나 경기도 콜센터를 통해서 사실 여부를 확인해달라"고 말했습니다.(사진=경기도 제공, 연합뉴스)