인구 감소 부천시, 내년부터 첫째에게도 출생 지원금

경기도 부천시는 내년부터 출산 지원금 지급 대상을 첫째 아이 출산 가정까지 확대할 계획이라고 오늘(29일) 밝혔습니다.



현재는 넷째 아이 이상 가정에 700만 원을 지급하고 있지만 조례 개정을 통해 내년부터는 첫째와 둘째 아이에게 100만 원, 셋째 아이에게 200만 원, 넷째 아이에게는 400만 원을 지급할 예정입니다.



부천시는 출산 지원금 대상 확대와 함께 '아이 키우기 좋은 도시' 사업을 임신·출산·육아 전 과정에 걸쳐 확장할 방침입니다.



우선 첫째 임신을 준비하는 부부를 대상으로 풍진, B형 간염, 빈혈 검사 등 31종의 기초 검진을 지원하는 '임신 전 무료 건강검진'의 경우 올해 처음 시행 후 높은 호응으로 조기 마감됐지만 내년 1월 사업을 재개합니다.



또 부천시 한의사회와 협력해 '한의 난임 치료사업'을 지속하며 1인당 180만 원 상당의 한약 치료비를 전액 시비로 지원합니다.



또 고령 임신 증가 추이를 반영해 난자동결 시술비 지원사업'과 냉동 난자를 활용해 보조생식술 진행 시 비용을 지원하는 '냉동 난자 사용 보조생식술 지원사업'도 지속 추진합니다.



아울러 2024년 이후 출산 산모에게 최대 10개월간 총 40만 원 상당의 친환경 농산물을 배송하고, 부천시에 출생 신고를 완료한 산모에게는 1인당 10만 원 상당의

한우·한돈 제품을 제공합니다.



부천시는 출산 이후 자녀 돌봄과 교육·성장 지원 사업도 다양하게 추진합니다.



아람어린이집에서 운영 중인 '365일 시간제보육'을 통해 6개월부터 7세 미취학 아동이 주말과 공휴일에도 월 80시간까지 이용할 수 있도록 하고, 초등학교 입학 학생에게는 10만 원을 부천페이로 지급합니다.



(사진=연합뉴스)