엔비디아, 미 에너지부에 슈퍼컴 7대 구축

▲ 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 28일(현지시간) 미국 워싱턴에서 열린 개발자행사(GTC)의 기조발표에서 미국 에너지부 산하 연구소와 협력해 AI 슈퍼컴퓨터 7대를 구축한다고 밝히고 있다.

엔비디아가 미국 에너지부 산하 연구소에 자사 그래픽처리장치(GPU)를 탑재한 인공지능(AI) 슈퍼컴퓨터를 지원하고, 미국 내 6세대(6G) 통신망 건설에도 나섭니다.젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 현지시간 28일 미국 워싱턴 DC 월터 E. 워싱턴 컨벤션센터에서 열린 개발자행사(GTC) 기조 발표를 통해 "에너지부가 엔비디아와 협력해 새로운 AI 슈퍼컴퓨터 7대를 구축하기로 했다"고 밝혔습니다.이번 엔비디아 개발자 행사는 처음으로 미국 수도 워싱턴에서 개최됐습니다.이들 슈퍼컴퓨터는 양자컴퓨터 기반으로 구성되며 에너지부 산하 연구소들인 아르곤 국립연구소와 로스앨러모스 국립연구소에 설치될 예정입니다.이들 연구소가 핵무기와 핵에너지 관련 연구도 수행한다는 점을 고려하면 엔비디아가 구축하는 슈퍼컴퓨터가 미국 국방과 에너지 분야의 핵심 연구에 적용되는 셈입니다.황 CEO는 "국가 역량을 에너지 성장 지원에 투입한 것은 완전한 게임체인저였다"며 "이에 대해 트럼프 대통령께 감사드린다"고 말하는 등 이번 협력이 트럼프 대통령과의 긴밀한 협업의 결과임을 간접적으로 시사했습니다.엔비디아는 또 핀란드의 통신장비 회사 노키아의 6G 기지국에 자사가 개발한 무선 통신 AI 컴퓨터 신제품 '아크'(Arc)를 탑재해 전력 효율성을 개선할 계획이라고도 발표했습니다.황 CEO는 "통신망은 모든 산업의 '척추'"라며 "미국이 6G 통신의 중심이 되도록 하겠다"고 강조했습니다.엔비디아는 이와 관련해 노키아에 10억 달러를 투자해 지분 2.9%를 확보할 계획입니다.황 CEO는 이날 자사의 GPU 72개를 방패 크기의 거대한 선반에 집적한 NVL72를 선보이기도 했습니다.또 자사의 자율주행 관련 기술인 '하이페리온'을 차량공유 플랫폼 우버에 탑재하기로 파트너십을 맺었다고도 밝혔습니다.우버는 이를 통해 2027년부터 로보택시 10만 대를 배치, 운영할 계획입니다.황 CEO는 자사 GPU의 이전 아키텍처인 '호퍼'의 2023년 이후 누적 매출액이 1천억 달러에 불과한 반면, 이후 모델인 '블랙웰'과 '루빈'의 매출액은 올해에만 5천억 달러를 이미 넘어섰다고 밝혔습니다.로봇 등에 활용될 수 있는 실물 AI(Physical AI) 솔루션인 '옴니버스' 컴퓨터도 공개했습니다.그는 옴니버스 컴퓨터가 미국 내 제조 시설을 새로 건설할 때 활용될 수 있다는 점을 강조했습니다.AI 발전으로 인한 사이버보안과 안보 관련 위협을 의식한 듯 사이버 보안 기업 크라우드스트라이크와 안보 관련 기업 팔란티어와의 협업 사실도 공개했습니다.특히 미국 정부와 밀접하게 협업하는 것으로 알려진 팔란티어와 관련해서는 "우리는 팔란티어와 협력해 그들이 수행하는 모든 작업을 가속화한다"며 "팔란티어는 정부, 국가안보 등을 위해 빛의 속도로 데이터를 처리해 통찰력을 도출해 낼 것"이라고 언급했습니다.황 CEO는 엔비디아가 최근 발표했던 미국 내 GPU 대량 생산 사실도 다시금 언급하면서 "미국이 다시 반도체를 만들기 시작했다"며 자사 반도체에 대해 "미국에서 만들고, 전 세계를 위해 만든다"고 강조했습니다.미국 내 제조업을 다시 부흥시키고자 하는 트럼프 대통령의 정책 기조에 맞춘 발언으로 보입니다.엔비디아가 주로 실리콘밸리 등에서 열었던 개발자행사를 워싱턴에서 개최한 것도 미국 정부와 긴밀한 유대관계를 유지하기 위한 것으로 풀이됩니다.황 CEO는 행사 내내 트럼프 대통령에게 감사한다는 발언을 되풀이했고, 기조 발표도 트럼프 대통령의 캐치프레이즈인 "미국을 다시 위대하게"(Make America Great Again)라는 문장으로 끝맺었습니다.이날 엔비디아의 주가는 전날 대비 5% 가까이 상승해 201.03달러에 마감했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)