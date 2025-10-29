뉴스

'퍼스트 라이드', 코미디로 일본 애니 넘는다…개봉일에도 예매율 1위

SBS 뉴스
작성 2025.10.29 10:29 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
퍼스트

[SBS 연예뉴스 | 김지혜 기자] 배우 강하늘 주연의 영화 '퍼스트 라이드'가 개봉일 예매율 1위 자리를 굳건히 지키며 흥행 청신호를 밝혔다.

29일 영화진흥위원회 예매율 집계에 따르면 '퍼스트 라이드'는 28.3%의 예매율, 8만 4천 장의 예매량으로 두 부문 1위를 지켰다. 개봉 10일 전부터 개봉일까지 예매율 1위를 수성하며 영화에 대한 관객의 기대감을 보여주고 있다.

일본 애니메이션 '극장판 체인소 맨: 레제편'이 3주 연속 박스오피스 1위를 달리며 300만 돌파를 노리는 가운데 '퍼스트 라이드'가 대항마가 될 수 있을지 관심이 모아진다. 일단 예매율과 예매량에서 모두 우위를 점하고 있어 박스오피스 1위 데뷔가 예상된다.

'퍼스트 라이드'는 끝을 보는 놈 태정(강하늘 분), 해맑은 놈 도진(김영광), 잘생긴 놈 연민(차은우), 눈 뜨고 자는 놈 금복(강영석), 사랑스러운 놈 옥심(한선화)까지 24년 지기 친구들이 첫 해외여행을 떠나는 과정을 유쾌하게 그린 코미디 영화다. 2023년 영화 '30일'로 200만 흥행에 성공했던 남대중 감독의 신작으로 강하늘, 김영광, 차은우, 한선화 등이 출연한다.

영화는 오늘(29일) 전국 극장에 개봉했다.

 

(SBS연예뉴스 김지혜 기자)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지