'데뷔13년 만에 솔로 정규앨범' 서은광, 오늘(29일) 선공개곡 'Last Light' 발매

[SBS연예뉴스 ㅣ 강경윤 기자] 그룹 비투비(BTOB) 서은광이 솔로 첫 정규 앨범 발매에 앞서 선공개곡을 발표한다.서은광은 29일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 솔로 첫 정규 앨범 선공개곡 '라스트 라이트(Last Light)'를 발매한다.'라스트 라이트'는 어둠 속에서 마지막 한 줄기 빛을 갈망하는 서사를 담은 클래시컬 크로스오버 팝 장르로, 서은광의 다채롭고 폭발적인 보컬과 섬세한 감성이 정점을 이루는 곡이다.잔잔한 피아노와 스트링으로 시작해 점차 고조되는 편곡은 희망을 향해 나아가는 여정을 그리듯 서서히 웅장해지며 리스너들에게 감동을 선사할 예정이다.서은광은 오는 12월 데뷔 13년 만에 솔로 첫 정규 앨범을 발매하고 대한민국을 대표하는 '명품 보컬리스트'의 화려한 귀환을 알린다.앨범에 이어 2020년 온라인 콘서트 '포레스트 : 워크 인 더 포레스트(FoRest : WALK IN THE FOREST)' 이후 약 5년 5개월 만의 솔로 콘서트 개최도 확정했다. 12월 20일과 21일 양일간 서울, 27일 부산에서 공연을 열고 팬들과 만날 예정이라 더욱 기대를 모은다.음악은 물론 뮤지컬, 예능, 라디오 등 다방면에서 활약하며 그룹과 솔로 모두 성공적인 행보를 이어온 서은광이 오랜 시간 탄탄하게 다져온 음악 세계와 역량을 집약한 첫 정규 앨범을 통해 어떤 이야기를 들려줄지 기대가 커진다.서은광의 첫 정규 앨범을 열 선공개곡 '라스트 라이트'는 29일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.사진 제공 = 비투비 컴퍼니(SBS연예뉴스 강경윤 기자)