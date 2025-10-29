국민의힘 "김현지, 국감 출석 회피는 국민에 대한 도전"

▲ 김현지 대통령실 제1부속실장

국민의힘이 김현지 대통령실 제1부속실장이 오늘 국회(29일) 국정감사장에 출석하지 않을 가능성이 커지자 강하게 비판했습니다.최은석 국민의힘 원내수석대변인은 오늘 논평을 통해 "김현지 전 총무비서관의 국감 출석 회피는 국민에 대한 도전"이라고 지적했습니다.최 원내수석대변인은 "28일 여야 운영위 간사 협의에서 김 전 비서관의 국정감사 출석 건이 논의됐으나 합의에 이르지 못했다"며 "야당은 국정감사 당일 대통령실 업무보고가 진행되는 점을 감안해 주 질의 시간이 끝날 때까지 만이라도 출석할 것을 제안했지만, 민주당이 오전에만 출석하겠다고 고집하며 협상을 결렬시켰다"고 주장했습니다.이어 "대통령실 핵심 실세인 김 전 비서관의 국회 출석을 두고 온 나라가 시끄러워진 지 벌써 한참의 시간이 흘렀다"며 "이재명 정권은 국민의 인내심을 더 이상 시험하지 말고 즉시 김 전 비서관의 국정감사 출석을 결정해야 할 것"이라고 덧붙였습니다.최 원내수석대변인은 "김 전 비서관은 대통령실 인사 개입, 각종 불법 및 특혜 논란, 예산 집행 문제 등 수많은 의혹의 중심에 서 있다"며 국정감사 출석을 촉구했습니다.그러면서 "국민께서 계속해서 '출석하라'고 요구하고 있는데, 민주당과 대통령실이 계속 방패막이를 치는 것은 결국 국민과 맞서겠다는 선언과 다름없다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)