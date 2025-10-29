뉴스

[자막뉴스] 딸 SNS엔 '작년 8월 결혼'이라는데…올해 사랑재에서 한 건 무엇?

더불어민주당 최민희 국회 과방위원장이 이번 국정감사 기간 국회에서 딸 결혼식을 열어 논란이 된 가운데, 최 위원장 딸이 이미 지난 해 결혼을 했다는 주장이 제기됐습니다.

최근까지 전체 공개 상태였던 최 위원장 딸 페이스북에 결혼 날짜가 '2024년 8월 14일'이라고 돼 있고, 본식 몇 개월 전 촬영하는
'웨딩 스냅'도 지난 해 9월 이 계정에 업로드됐다는 겁니다.

이 사실이 알려진 뒤 이 페이지는 비공개로 전환됐습니다.

최 위원장 딸의 소셜미디어상 결혼 날짜와 실제 결혼식 날짜가 1년 2개월 정도 차이가 나는 것을 두고, 국민의힘 김종혁 전 최고위원은 MBC 라디오에 출연해 "엄마가 과방위원장일 때 하기 위해 늦춰서 올해 한 거냐는 얘기도 나온다"고 꼬집었습니다.

최 위원장은 국감 도중인 지난 18일 딸 결혼식을 국회 사랑재에서 열어 피감기관과 기업으로부터 화환 100여 개와 축의금을 받았다가 논란이 됐습니다.

모바일 청첩장에는 한때 카드 결제 기능이 들어가 있었는데 문제가 되자 삭제됐습니다.

최 위원장은 "양자역학을 공부하느라 딸 결혼식에 신경을 못 썼다"고 해명했습니다.

최 위원장은 국정감사가 끝난 뒤 사실관계를 정리해 밝히겠다는 입장인 것으로 전해졌습니다.
