[뉴욕증시] 미 3대 지수 사흘 연속 최고치…금값 3주 만 최저치

뉴욕증시 3대 지수가 사흘 연속 최고치를 경신했습니다.



나스닥이 2만 3000선에서 마감했고 S&P500은 강보합 마감했습니다.



빅테크들이 증시를 끌어올린 가운데 유틸리티와 부동산은 1% 넘게 하락했습니다.



엔비디아가 5% 가까이 상승하며 상승장을 주도했는데요.



엔비디아 젠슨 황 최고경영자는 개발자 행사에서 자사 주력 AI 칩인 블랙웰 그래픽 처리 장치가 현재 애리조나에서 본격적으로 생산되고 있다고 밝혔습니다.



또 AI 모델들이 돈을 지불할 만큼 충분히 가치 있는 수준에 달했다고 강조했는데요.



2026년까지 누적 약 5000억 달러 규모의 매출을 달성할 거라는 전망과 함께 AI 랠리가 지속될 것이라는 기대감이 유입되며 시장 상승을 견인했습니다.



한편 금값은 미중 갈등 봉합과 관련한 낙관론에 안전자산 선호가 약해지면서 3주 만에 최저치로 떨어졌습니다.



금 선물이 0.9% 내리며 온스당 3983.1달러에 마감했습니다.



종목별로는 브로드컴이 AI 테마 기대감이 맞물리면서 3% 올랐고 마이크로소프트는 오픈AI가 구조 재편 작업을 완료하면서 마이크로소프트가 오픈AI의 지분 약 27%를 보유하게 됐다는 소식에 2% 가까이 상승하며 시총 4조 달러를 돌파했습니다.



FOMC가 이틀 일정으로 시작된 가운데 29일에는 마이크로소프트와 구글 모회사 알파벳, 페이스북 모회사 메타가 실적을 공개할 예정입니다.