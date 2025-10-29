부산은행, 대출금리 계산 잘못해 이자 더 받아…수천 건 환급

▲ BNK부산은행 본사

BNK부산은행이 대출 수천 건의 가산금리를 규정보다 높게 받다가 금융감독원에 적발됐습니다.부산은행은 비은행권 대출 규정 해석에 차이가 있었으며, 초과로 받은 이자금과 그로 인한 이자 수익까지 고객에게 선제적으로 환급했다고 밝혔습니다.오늘(29일) 금융권에 따르면 부산은행은 공무원, 직장인 등을 대상으로 한 일부 신용대출 상품의 가산금리를 규정보다 약 0.5%∼1%포인트 높게 책정해 받아온 것으로 드러났습니다.부산은행은 해당 대출들의 기한을 연장할 때 고객이 보유한 제2금융권 등 비은행권 대출 건수에 따라 가산금리를 책정하는데, 여기서 예외로 가산금리 적용 대상이 아닌 대출까지도 합산해 가산금리를 책정한 것입니다.캐피탈· 카드사 자동차 할부금융, 학자금 대출, 주택담보대출, 전세자금대출, 재직 중인 금융기관에서 운용 중인 임직원 대출 등은 비은행권 대출이더라도 가산금리 적용 대상에서 제외됩니다.금감원은 해당 대출 이용 고객이 관련 민원을 제기해 이를 점검하는 과정에서 유사한 사례를 무더기로 발견했습니다.이후 부산은행은 금감원 권고에 따라 추가로 받은 이자금과 그로 인해 취한 이자 수익을 지난 달 대상 고객에게 선제적으로 환급했습니다.환급 대상 대출은 약 수천 건으로, 환급금 규모는 총 수억 원에 이르는 것으로 파악됐습니다.건당 환급된 금액은 적게는 몇천 원에서 많게는 수십만 원으로 알려졌습니다.부산은행 관계자는 "모든 고객 대상으로 전수조사를 실시해 이자금을 환급했으며 2금융권 가산금리 적용 기준을 더 명확히 해 금융소비자 중심의 제도 보완 조치를 했다"고 밝혔습니다.금감원 관계자는 "향후에도 소비자 민원 처리 과정에서 유사한 불편이 더 발생하지는 않는지 살펴 소비자 보호에 최선을 다하겠다"고 말했습니다.(사진=BNK금융그룹, 부산은행 제공, 연합뉴스)