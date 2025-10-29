미 국무장관 "故 찰리 커크, 한국 교회에서 벌어지는 일들 걱정"

▲ 찰리 커크

마코 루비오 미국 국무장관이 지난달 암살당한 청년 보수 운동가 고(故) 찰리 커크를 언급하면서 "그는 한국 교회에서 일어나는 몇 가지 일들에 대해 매우 우려하고 있었다"고 말했습니다.루비오 장관은 28일(현지시간) 공개된 팟캐스트 '그렉 로리 쇼'(The Greg Laurie Show) 인터뷰에서 찰리의 기독교적 세계관에 대해 언급하던 중 "그가 죽기 닷새 전에 문자 메시지를 주고받았다"며 대화 내용을 공개했습니다.루비오 장관은 "커크는 당시 한국에 있었거나 돌아오던 중이었는데, 지금 한국 교회 안에서 벌어지고 있는 몇 가지 일들에 대해 매우 우려하고 있었다"며 "우리는 다음번에 만나서 그 이야기를 나누기로 했는데, 안타깝게도 그 대화는 이뤄지지 못했다"고 말했습니다.루비오 장관은 우려되는 상황이 무엇인지에 대해 구체적으로 언급하지 않았습니다.도널드 트럼프 대통령은 지난 8월 25일 한미정상회담에서 한국 수사기관들의 교회 압수수색을 거론하며 "사실이라면 안타까운 일일 것"이라고 말한 바 있습니다.커크가 언급한 상황이 이와 관련된 것인지는 확실치 않습니다.보수 청년 운동 조직 '터닝포인트 USA'의 창립자였던 커크는 트럼프 대통령의 재집권에 적지 않은 공을 세운 것으로 평가받습니다.동시에 동성애·낙태 등에 대한 강경 우파 관점으로도 비판받았던 커크는 지난 9월 10일 유타주 대학 강연 도중 20대 용의자에 의해 피살됐습니다.루비오 장관은 커크의 신앙심과 관련해 "그의 특별했던 점 중 하나는 단순히 정치적인 인물이 아니었다는 것"이라며 "정치에 관여하긴 했지만 그의 사역(ministry)은 훨씬 더 깊은 차원이었다"고 평가했습니다.그렉 로리 쇼는 유명 목회자 그렉 로리 목사가 진행하는 팟캐스트 쇼로 이번 인터뷰는 지난 15일 진행됐습니다.국무부는 이날 인터뷰 전문을 보도자료로 배포했습니다.