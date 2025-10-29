대학원생이 해외직구 부품으로 모의총기 여러 점 제작

▲ 경주 최고 경비태세

아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞두고 사제총기 제작 관련 첩보를 입수해 수사 중인 경찰이 충북에서 해외 부품으로 만든 사제총기 여러 점을 발견해 정확한 경위를 조사 중입니다.충북경찰청은 모 공과대학교 대학원생 A 씨가 사제총기를 제작했다고 보고 수사를 벌이고 있는 것으로 그제(28일) 파악됐습니다.이번 수사는 지난달 말 관세청이 사제총기류 제작에 악용될 수 있는 부품들이 통관 절차에서 발견되고 있다는 취지로 수사 의뢰를 한데 따른 것입니다.A 씨는 해외 온라인 사이트에서 다량의 사제총기 부품을 구매해 별도 신고 없이 들여왔다가 관세청의 수사 의뢰 대상에 포함된 것으로 전해졌습니다.경찰은 최근 A 씨의 거처에서 제작이 완성된 소총과 권총 형태의 사제총기 여러 점을 발견한 것으로 파악됐습니다.조사 결과 A 씨가 만든 총기는 실제 총기와 외관이 유사한 가짜(모의) 총기인 것으로 알려졌으며, 경찰은 총기의 정확한 성능을 확인하기 위해 국립과학수사연구원에 감정을 의뢰했습니다.다만 경찰은 A 씨가 해외로 출국한 상태여서 총기를 제작한 이유 등은 아직 확인하지 못한 것으로 알려졌습니다.경찰은 A 씨가 입국하는 대로 그를 불러 정확한 사건 경위를 조사할 예정입니다.