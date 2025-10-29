"미중 정상회담, 매우 잘될 것"…갈등 봉합 국면?

<앵커>



트럼프 미국 대통령은 내일(30일) 있을 미중 정상회담이 아주 잘 될 거라면서 자신감을 드러냈습니다. 미국이 중국에게 관세를 10% 낮춰주는 대신 중국이 다시 미국산 대두를 수입하는 선에서 미중 무역갈등이 일단은 수습 국면에 들어갈 거라는 관측이 나오고 있습니다.



미국 월스트리트 저널은 내일 미중 정상회담을 앞두고 양국의 추가 무역 협상안을 일부 공개했습니다.



미국이 그동안 중국이 펜타닐 원료 밀수 단속에 협조하지 않는다는 이유로 부과했던 20%의 관세를 10%로 낮춰주는 조건으로 중국이 미국산 대두 수입을 다시 재개한다는 내용입니다.



미중 양국은 사흘 전 고위급 무역협상에서 중국이 희토류 통제 조치를 1년 유예해주는 대신 미국도 중국에 대한 100% 추가관세를 보류하는 절충안을 마련한 것으로 전해졌습니다.



추가 협상을 통해 중국의 대두 수입과 미국의 관세 인하를 서로 맞바꾸기로 판을 더 키운 것으로 보입니다.



나아가 양국은 상대국에 부과했던 선박 입항 수수료를 인하하는 방안도 논의하고 있는 것으로 알려졌습니다.



트럼프 미 대통령은 내일 6년 4개월 만의 시진핑 중국 주석과의 회담이 성공적으로 끝날 거라고 확신했습니다.



[트럼프/미 대통령 : 시진핑 주석과의 회동, 아마 들으셨겠지만요. 정말 중요한 회동이라는 걸 모르는 사람이 없을 겁니다. 정말 잘 될 거라고 생각합니다.]



극단으로 치닫던 미중 무역 갈등은 다시 봉합국면으로 접어들고 있지만 미 연방정부 셧다운 사태는 장기화될 조짐을 보이고 있습니다.



미 연방정부 임시예산안은 연방 상원의 문턱을 또 넘지 못했습니다.



오늘까지 13번째 연속 부결입니다.



이번 셧다운 사태가 다음 달 5일 이후까지 이어질 경우 트럼프 행정부 1기 시절 35일의 최장 기록을 넘어서게 됩니다.



