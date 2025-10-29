1. 오늘 한미 정상회담…'관세 협상' 담판 주목



이재명 대통령이 오늘(29일) 트럼프 대통령과 경주에서 정상회담을 합니다. 관세 협상 타결 여부에 관심이 쏠리는 가운데, 이 대통령은 한미 정상회담을 시작으로 본격적인 APEC 정상 외교 일정에 돌입합니다.



2. 마린원 타고 핵항모 오른 미일 정상…동맹 과시



미국과 일본 정상이 일본에서 정상회담을 했습니다. 트럼프 대통령은 이례적으로 대통령 전용 헬기인 마린원에 다카이치 일본 총리를 태우며 동맹을 과시했습니다.



3. 젠슨 황 15년 만에 방한…기업인 1,700명 한자리에



젠슨 황 엔비디아 최고 경영자 등 세계 경제인 1천700명이 참석하는 CEO 서밋이 오늘 경주에서 열립니다. 이재명 대통령과 트럼프 대통령의 특별 연설도 예정돼 있습니다.



4. "줄 때마다 김 여사와 통화…나중엔 쉽게 받아"



건진법사 전성배 씨가 통일교로부터 받은 금품을 김건희 여사 측에 전달할 때마다 김 여사와 통화했다고 증언했습니다. 김 여사가 처음에는 선물 받는 것을 꺼렸지만 이후에는 쉽게 받았다고 진술했습니다.