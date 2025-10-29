미 하원의장, 트럼프 3선 가능성 일축…"헌법 개정할 방도 없어"

▲ 마이크 존슨 하원의장

도널드 트럼프 미국 대통령이 헌법상 불가능한 대통령 3선 도전에 관심을 보인 가운데, 공화당의 의회 1인자인 마이크 존슨 연방 하원의장은 현지시간 28일 현실적으로 헌법 개정이 어렵다면서 트럼프 대통령의 3선 가능성을 일축했습니다.존슨 하원의장은 이날 워싱턴DC 의사당에서 연 기자회견에서 관련 질문을 받자 수정헌법 제22조를 거론하며 "헌법을 개정할 방도가 없어 보인다. 헌법을 개정하려면 약 10년이 걸리기 때문"이라고 밝혔다고 ABC방송과 폴리티코 등이 보도했습니다.수정헌법 제22조는 '누구도 2회를 초과해 대통령직에 당선될 수 없다'고 규정하고 있습니다.헌법 전문 변호사 출신인 존슨 하원의장은 "헌법 개정안을 통과시키려면 하원의 3분의 2, 전체 주의 4분의 3이 승인해야 한다"며 "그래서 나는 그것(개헌)을 위한 길이 보이지 않는다"고 말했습니다.존슨 하원의장은 아시아 순방 중인 트럼프 대통령과 통화했다면서 "대통령과 이야기를 나눴는데, 트럼프 대통령도 헌법상 제약을 알고 있다고 생각한다"고 말했습니다.트럼프 대통령은 지난 27일 말레이시아에서 일본으로 이동하는 전용기 안에서 기자들로부터 3선 도전을 질문받고 "나는 그것을 하고 싶다"고 밝힌 바 있습니다.앞서 트럼프 대통령의 '책사'로 꼽히는 스티브 배넌이 2029년 이후에도 트럼프가 대통령으로 재임할 비책이 있다고 밝히면서 트럼프 대통령의 3선 도전과 관련한 논란이 재점화됐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)