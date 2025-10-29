'돌싱포맨' 이상민, 최다니엘에 "돌싱포맨 이후 예능 대세 됐다"···지분 주장

이미지 확대하기

[SBS연예뉴스 | 김효정 에디터] 예능 대세로 떠오른 최다니엘에 돌싱포맨이 지분을 주장했다.28일 방송된 SBS '신발 벗고 돌싱포맨'(이하 '돌싱포맨')에서는 예능 대세로 등극한 최다니엘이 게스트로 등장했다.이날 방송에서 이상민은 최다니엘에 대해 "돌싱포맨 이후 예능 대세로 등극했다"라고 했다. 이에 다른 돌싱 멤버들은 "우리 덕이라고? 금시초문이다"라고 황당한 얼굴을 했다.그러자 최다니엘은 "아니 3년 전 이야기 아니냐?"라며 돌싱포맨에 출연한 것이 벌써 3년 전이라고 밝혀 눈길을 끌었다.3년 전 처음 출연했던 당시 예능 새내기의 면모를 드러냈던 최다니엘은 최근 여러 예능을 통해 다양한 매력을 발산하고 있었던 것.이에 최다니엘은 원래 성격이 그런 걸 재밌어하는 성격이라며 지인들은 자신의 성격을 이미 알고 있었다고 했다.이를 보던 탁재훈은 "연기한다고 예능을 안 하다가 사정이 어려워지니까 예능으로 와서 데일리 머니의 맛을 본 거 아니냐"라고 음모론을 내놓았다.이에 최다니엘은 "형님들 진짜 하나도 안 변하셨네요. 진짜 그대로네요"라며 여전히 철들지 않는 돌싱들을 지적해 웃음을 자아냈다.(SBS연예뉴스 김효정 에디터)