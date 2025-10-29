미 임시예산안 상원서 또 부결…'셧다운' 한 달 넘길 태세

▲ 미 의회

미국 연방정부의 기능 일부가 중단되는 '셧다운'이 한 달을 넘기게 될 전망입니다.미 연방 상원은 현지시간 28일 다수당인 공화당의 단기지출법안을 표결에 부쳤으나, 찬성 54표에 반대 45표로 통과시키지 못했습니다.공화당 의원들이 임시예산안에 모두 찬성하고 민주당 의원들이 모두 반대하는 '진영 대결' 양상도 이어졌습니다.셧다운 국면에서 치러진 임시예산안 표결은 이날까지 13차례 연속 부결됐습니다.이에 따라 지난 1일 시작된 셧다운은 양측의 대치가 계속되면서 한 달을 넘길 가능성이 커졌습니다.역대 최장 기간 셧다운은 트럼프 1기 시절의 35일로 이번 셧다운이 다음 달 5일 이후까지 이어지면 최장 기록을 갈아치우게 됩니다.셧다운의 여파로 저소득층에 대한 식비 지원 프로그램인 영양보충지원프로그램(SNAP)이 다음 달 1일부터 재원 고갈로 중단될 예정입니다.연방 공무원들이 대거 임시 휴직에 들어가면서 이들이 최대 규모로 가입한 노동조합은 공화·민주 양당에 조속한 협상을 촉구했습니다.론 존슨 상원의원은 셧다운 장기화에 따라 무급으로 일하는 핵심 인력과 일시 해고된 인력을 포함한 모든 연방 공무원에게 급여를 지급하는 방안을 민주당에 제안했다고 정치 전문매체 더힐이 전했습니다.