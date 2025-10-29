'우리들의 발라드' 제레미-이지훈, 같은 합창단 출신···과거 '합창단 활동' 영상 공개

이미지 확대하기

[SBS연예뉴스 | 김효정 에디터] 제레미와 이지훈의 특별한 인연이 공개됐다.28일 방송된 SBS '우리들의 발라드'에서는 제레미와 이지훈이 1대 1 대결로 맞붙었다.이날 방송에서 이지훈과 제레미는 경연 전 함께 기념 촬영도 하며 친밀한 모습을 보여 눈길을 끌었다. 이에 탑백귀 대표들은 두 사람이 아는 사이인지 물었다.그러자 이지훈은 "사실 명단에서 제레미라는 이름을 발견하고 노래하는 제레미면 내가 아는 제레미일 수 있겠다 싶더라. 그래서 작가님에게 혹시 오추바인가요 했더니 맞다고 했다"라며 과거부터 아는 사이라고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 이어 이지훈은 "8년 전에 같은 합창단을 했다"라며 합창단 활동 후 5년 만에 만났다고 설명했다.두 사람은 합창단 활동을 하며 누구보다 친한 관계였던 것. 합창단 활동을 하러 갈 때마다 붙어 있었다는 두 사람은 서로 자신이 노래를 더 잘한다고 말해 웃음을 자아냈다.특히 제레미는 "솔직히 옛날에는 지훈이 형이 노래에 대한 지식도 빠삭하고 느낌 있게 부르는 건 인정하겠만 5년 정도 지난 후에는 취향이 갈려서 다르지 않을까"라고 자신감을 보였다.그리고 방송에서는 두 사람이 함께 합창단 활동을 하던 영상을 공개했다. 둘이 손을 꼭 잡고 노래하는 모습에 탑백귀 대표들은 "진짜 투탑이네. 얼굴이 그대로 있다. 제레미 키만 컸네"라며 반가워했다.이에 두 사람은 과거 합창단에서 듀엣으로 불렀던 '황금별'을 선보여 뜨거운 박수를 받았다.한편 이날 두 사람의 대결에서는 '박상태의 나와 같다면'을 노래한 이지훈이 '유재하의 우울한 편지'를 부른 제레미를 꺾으며 다음 라운드에 진출했다.(SBS연예뉴스 김효정 에디터)