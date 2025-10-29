미, 태평양서 '마약운반' 의심 선박 4척 공격…14명 사망

▲ 미군의 '마약운반' 의심선박 공격 모습

미군이 태평양 동쪽 공해상에서 미국으로 마약을 운반하는 것으로 의심되는 선박 4척을 또 공격했습니다.피트 헤그세스 미 국방부 장관은 현지시간 28일 자신의 엑스에 관련 사실을 알리는 글과 선박 격침 동영상을 게재했습니다.이들 선박에 대한 공격은 전날 3차례에 걸쳐 이뤄졌습니다.각 선박에 타고 있던 '나르코 테러리스트 (중남미 일대 마약 밀수 조직원)' 남성 15명 중 14명이 이번 공격으로 사망했다고 헤그세스 장관은 밝혔습니다.선박들은 동부 태평양에서 마약을 밀수하는 것으로 알려진 테러 조직이 운용하는 것으로, 미 정보기관들이 파악한 바에 따르면 미국으로의 밀수 경로를 따라 마약을 운반 중이었다고 헤그세스 장관은 전했습니다.생존자 1명에 대해 미 남부사령부는 수색 및 구조 표준 절차를 개시했습니다.다만, 생존자가 구조됐는지, 구조 이후 어떤 처분을 받았는지는 알려지지 않았습니다.미군은 지난 16일 카리브해에서 마약 운반선으로 의심되는 반잠수정을 격침했는데, 당시 생존한 선원 2명은 구조돼 고향인 콜롬비아와 에콰도르로 돌려보내졌습니다.헤그세스 장관은 "국방부는 다른 나라를 방어하는 데 수십 년을 보냈지만, 이제 우리는 조국을 방어하고 있다"고 강조했습니다.이어 "나르코 테러리스트들은 알카에다보다 더 많은 미국인을 (마약으로) 죽였으며, 그들은 같은 방식으로 취급될 것"이라며 "우리는 그들을 추적할 것이며, 그들의 네트워크를 파악한 뒤, 사냥해 제거할 것"이라고 말했습니다.지난달부터 태평양과 카리브해 일대에서 진행된 미군의 마약 운반 의심 선박 공격이 공개된 것은 이번까지 13차례이며, 사망자는 최소 57명에 이릅니다.(사진=피트 헤그세스 국방부(전쟁부) 장관 엑스 캡처, 연합뉴스)