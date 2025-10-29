[친절한 경제] 한우 최대 50% 할인…인기 차종도 연중 최저가로 할인

<앵커>



수요일 친절한 경제 한지연 기자 나와 있습니다. 한 기자, 또 정부가 할인 행사를 지원해 주는 모양이죠?



<기자>



말 그대로 가을 세일 대전이 시작됐는데요.



정부 주도의 '코리아 그랜드 페스티벌'이 오늘(29일)부터 다음 달 9일까지 진행이 되고요.



대형마트 3사에서도 내일부터 이렇게 세일 행사가 진행이 됩니다.



백화점과 온라인몰, 편의점도 순차적으로 세일 경쟁에 나서고 있습니다.



정부는 매년 가을철을 소비 진작을 위한 쇼핑 축제 기간으로 정하고, 유통업계의 참여를 독려하고 있는데요.



매년 이맘때면 수능과 빼빼로데이, 김장철이 겹치면서 소비가 늘기도 하고요.



이렇게 각종 세일 행사가 잇따라 열리면서 소비자 입장에선 1년 중 가장 저렴하게 살 수 있는 시기이기도 합니다.



<앵커>



주로 먹거리 물가를 많이 할인해 주는 모양이네요?



<기자>



핵심은 식탁 물가인데요.



올해 물가 상승에 장바구니 부담도 커졌잖아요.



그중에서도 소고기를 눈여겨볼 필요가 있겠습니다.



행사 중에 가장 먼저 시작된 게 '소프라이즈 한우 세일'인데요.



어제부터 전국 대형마트와 하나로마트, 그리고 온라인몰에서 한우를 최대 50%까지 할인 판매하고 있습니다.



1등급 등심은 100그램당 7천950원, 양지는 4천 원대, 불고기·국거리용은 2천 원대 후반 수준입니다.



평년보다 20~30% 낮은 가격입니다.



이번 세일은 축산물뿐 아니라 수산물과 생활가전 등으로 폭이 넓게 퍼졌습니다.



특히 킹크랩, 전복, 생연어처럼 평소 가격 부담이 큰 고급 수산물은 할인 폭이 상대적으로 큽니다.



일부 매장에서는 킹크랩이 100g당 5천 원대 후반까지 내려갔습니다.



평소보다 절반 가까이 낮은 수준입니다.



전복은 반값, 생연어는 행사 기간과 결제 조건에 따라 최대 50%까지 저렴해집니다.



대형마트들도 이 시기에 맞춰 비슷한 품목 중심으로 세일을 이어가고 있는데요.



청소기, 에어프라이어 같은 생활가전은 물론, 세탁기·공기청정기 등 중형 가전, 의류와 잡화, 주방·생활용품까지 할인 품목에 포함됐습니다.



이번 할인 행사는 식품, 가전을 넘어, 소비 전반으로 확산되고 있습니다.



자동차, 숙박, 여행업계도 이 기간을 맞춰 각종 프로모션을 내놨습니다.



완성차 업계는 인기 차종을 중심으로 연중 최저가 수준의 할인 행사를 내놓고, 숙박·교통업계에서도 숙박권, 교통비 할인 등을 일부 진행하면서 소비 활성화에 동참하고 있습니다.



<앵커>



여기서 할인을 추가로 받을 수 있는 방법이 있다면서요?



<기자>



요즘은 할인율만큼 중요한 게 언제, 어디서, 어떻게 사느냐입니다.



온라인몰은 평일 새벽 타임딜 시간을 노려보는 게 좋습니다.



이번 행사에 맞춰서 유통사들도 앱 전용 쿠폰과 타임딜 한정 수량 핫딜 상품을 대폭 확대합니다.



평소보다 새벽배송 특가나 앱 한정 추가 할인 비중이 훨씬 커진 상황입니다.



이 시간대에는 재고 정리 상품이나 한정 수량 물품을 추가 할인하는 경우가 많고, 멤버십, 쿠폰, 포인트 적립을 함께 챙기면 기본 세일가보다 20에서 30% 더 싸게 살 수도 있습니다.



같은 상품이라도 요일별, 시간대별로 가격이 달라지는 경우가 많으니까, 각 마트 앱의 '오늘의 특가' 탭이나 가격 비교 서비스를 자주 확인해 보시는 게 좋겠습니다.



그리고 이번엔, 전통시장에서의 쇼핑도 한 번 들여다볼 필요가 있습니다.



정부는 이번 페스티벌 기간에 맞춰 지역사랑상품권을 최대 20%까지, 디지털 온누리상품권을 최대 25% 수준까지 할인 혜택을 확대했습니다.



상품권을 할인된 가격에 구매해 전통시장에서 결제하면 체감 할인율이 10% 이상 더 커질 수 있습니다.