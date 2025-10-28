카톡 안에서 결제까지…'친구 탭' 역풍 잠재울까

<앵커>



최근 대대적인 업데이트 이후 혹평을 받았던 카카오톡이, 오늘(28일)부터는 인공지능 서비스를 제공합니다. 카카오톡 안에서 챗GPT를 함께 쓸 수 있는 건데, 악화된 여론을 바꿀 수 있을지 주목됩니다.



박현석 기자가 보도합니다.



<기자>



카카오톡 채팅 화면 상단에 오픈 AI의 챗GPT 탭이 생겼습니다.



여행 일정과 함께 바다 전망 호텔을 찾아달라고 하자, 챗GPT가 추천하는 호텔 예약 페이지로 바로 연결됩니다.



챗GPT 탑재를 통해 검색 기능을 더하고, 지도와 쇼핑, 음원 서비스까지 결합한 겁니다.



카톡 대화 도중 궁금한 걸 챗GPT 묻고, 그 대답을 대화방에 공유할 수도 있습니다.



챗GPT에 가입만 하면 따로 앱을 열지 않아도 돼, 카카오 측은 일상 속에서 AI 경험이 확대될 걸로 기대했습니다.



[유용하 리더/카카오 AI에이전트플랫폼 : 전문적으로, 업무용으로 (챗GPT가) 필요하지 않았던 분들에게 까지도 일상생활에서 더 풍부한 정보를 찾을 수 있게 하는….]



카카오가 자체 개발한 AI 서비스 '카나나'는 내년 1분기 정식으로 출시됩니다.



사용자 기기 자체에서 학습하고 활용되는 이른바 온디바이스 AI입니다.



카톡 대화에 포함된 나의 일정을 체크해서 알려주고, 사용자에게 필요할 것 같은 정보를 스스로 판단해 먼저 물어보기도 합니다.



챗GPT와 마찬가지로 초기에는 카카오 계열 서비스만 연계되지만, 점차 서비스 영역을 확장할 방침입니다.



이런 기능들을 통해 검색, 추천, 결제 등을 메신저 안에서 한꺼번에 제공함으로써, 이용자 체류 시간을 늘리려는 전략으로 풀이됩니다.



다만 메신저 본연의 기능이 퇴색하고, 광고 등을 통한 상업 플랫폼 성격이 짙어질 거란 우려도 있습니다.



지난달 카톡 친구 탭 개편으로 광고성 콘텐츠가 늘어나자 사용자들이 거세게 반발했고, 카카오 측은 올해 안에 친구 목록이 먼저 보이도록 다시 수정하겠다고 밝힌 바 있습니다.



