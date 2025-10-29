세상에서 가장 지루한 콩쿠르? 클래식 ‘환자’들의 쇼팽 콩쿠르 수다ㅣSBS 이경원 기자, 김영욱 PD [커튼콜 285]

커튼콜 285회는 SBS 대표 ‘클래식 환우(중증 애호가)’로 통하는 이경원 기자, 김영욱 PD와 함께 이번 콩쿠르를 결산하는 특별한 ‘쇼팽 수다 시간’으로 꾸몄습니다. 에릭 루(Eric Lu)의 우승은 어떤 의미가 있을까요? 아시아 피아니스트들의 약진, ‘당 타이손(Đặng Thái Sơn)’ 파워, 그리고 파치올리·스타인웨이·시게루가와이 등 피아노 브랜드 경쟁까지 유튜브 시대 콩쿠르의 새로운 풍경을 함께 해부합니다. 이혁·이효 형제, 데이비드 크리쿨리, 빈센트 옹 등 개성 넘치는 연주자들의 이야기부터 “콩쿠르란 과연 무엇인가?”라는 본질적 질문까지, 병세가 심각한 클래식 ‘환우'들의 수다는 끝이 없습니다.
유튜브 재생목록에 김수현 문화전문기자의 커튼콜을 추가해 보세요.
진행 : SBS 김수현 문화전문기자, 이병희 아나운서ㅣ출연 : SBS 이경원 기자, 김영욱 PDㅣ글·편집 : 김은혜 PD
사진 출처 : Chopin Institute
▶ <SBS 골라듣는 뉴스룸> '커튼콜'은 SBS뉴스 홈페이지와 네이버 오디오클립, 팟빵, 애플 팟캐스트 등 여러 오디오 플랫폼에서 청취하실 수 있습니다. SBS뉴스 유튜브 채널에서 보이는 팟캐스트 클립으로 만나보실 수 있습니다.
- '팟빵' 접속하기
- '네이버 오디오클립' 접속하기
- '애플 팟캐스트' 접속하기
- '유튜브' 접속하기