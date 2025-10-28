봉준호 감독·김은희 작가도 반했다…'세계의 주인' GV로 지원과 응원

이미지 확대하기

봉준호 감독과 김은희 작가가 영화 '세계의 주인'을 향한 응원하는 마음으로 GV(관객과의 대화)에 참여한다.'세계의 주인'은 인싸와 관종 사이, 속을 알 수 없는 열여덟 여고생 '주인'이 전교생이 참여한 서명운동을 홀로 거부한 뒤 의문의 쪽지를 받기 시작하면서 벌어지는 이야기를 그린 영화. 개봉 5일 만에 전국 3만 관객을 돌파하며 우수한 독립영화의 힘을 보여주고 있는 가운데 영화인들의 응원 릴레이도 돋보인다.김혜수, 김태리, 박정민 등의 호평에 이어 봉준호 감독과 김은희 작가가 GV 참여를 확정했다. 먼저 10월 28일(화) 저녁 7시 40분 상영 후 씨네큐브에서는 '악귀', '킹덤', '시그널' 등 수많은 인기 드라마를 탄생시킨 김은희 작가와 윤가은 감독이 만나 장성란 영화 저널리스트와 함께 관객과의 대화를 진행한다. 이번 관객과의 대화에서는 장르물의 대가 김은희 작가의 시선으로 본 '세계의 주인'에 관한 새로운 이야기를 들을 수 있을 것으로 기대를 모은다.10월 31일(금) 저녁 8시 상영 후 CGV용산아이파크몰에서는 윤가은 감독의 전작 '우리들'과 신작 '세계의 주인'의 포스터를 디자인한 디자인 스튜디오 '빛나는'의 박시영 디자이너가 윤가은 감독과 진명현 무브먼트 대표를 만나 이야기를 나눈다. 공개 후 온라인에서 뜨거운 반응을 끌어냈던 '세계의 주인' 포스터 비하인드를 비롯해 다채로운 이야기를 나눌 예정이다.11월 5일(수) 저녁 7시 30분 상영 후 아트나인에서는 윤가은 감독과 민용준 영화 저널리스트가 시네마구구를 진행하고, 11월 7일(금) 저녁 7시 10분 상영 후 상상마당에서는 윤가은 감독, 서수빈, 김정식, 강채윤, 김예창, 김민지, 오정원까지 영화 속 '가람고' 친구들이 함께 모여 화기애애한 관객과의 대화를 진행할 예정이다.마지막으로 11월 12일(수) 저녁 7시 30분 상영 후 메가박스 코엑스에서는 김혜리 기자의 진행하에 윤가은 감독과 봉준호 감독이 대담을 나눈다. 봉준호 감독이 데뷔작인 '우리들' 때부터 윤가은 감독을 꾸준히 응원해 왔던 만큼, 이번 대담에서 폭넓고 심도 있는 영화 이야기를 들을 수 있을 것으로 기대를 모은다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)