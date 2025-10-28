제이홉 첫 월드투어 실황, 아이맥스로 본다…11월 12일 개봉

이미지 확대하기

방탄소년단 멤버 제이홉의 첫 번째 월드투어 앙코르 콘서트의 뜨거운 현장을 담아낸 영화 'j-hope Tour 'HOPE ON THE STAGE' THE MOVIE'가 IMAX 포맷으로 개봉한다.'j-hope Tour 'HOPE ON THE STAGE' THE MOVIE'는 독보적인 스타일의 춤과 음악, 무대로 빛난 제이홉의 첫 솔로 월드투어 앙코르 콘서트 'j-hope Tour 'HOPE ON THE STAGE' FINAL'의 열기와 환희 그리고 무대 뒤 진솔한 순간들까지 담아낸 영화.오는 11월 12일 개봉을 앞두고 CGV는 IMAX 예고편을 공개했다. 28일 오전 공개된 예고편은 제이홉이 무대 위에서 펼치는 폭발적인 퍼포먼스와 에너지로 단숨에 관객을 사로잡는다. "늘 팀으로만 활동을 하다가 혼자서 해볼 수 있는 것들을 하고, 내 스스로 느껴보는 도전"이라는 제이홉의 진솔한 내레이션은 스스로 무대를 완성해 나가는 그의 성장과 자신감을 생생히 전한다.이어 무대 위 "준비됐나요? Let's go!" 라는 외침과 함께 펼쳐지는 폭발적인 퍼포먼스는 IMAX의 압도적인 화질과 사운드 속에 몰입감을 극대화한다.강렬한 조명 아래 역동적으로 펼쳐지는 무대 연출과 함성은 현장의 에너지를 고스란히 전한다. 특히 "사랑합니다 아미 여러분들, 잊지 않을게요. 이곳이 저의 Safety Zone이니까요. Thank you ARMY and BTS"라는 제이홉의 마지막 인사로 마무리되는 IMAX 예고편은, 월드투어의 감동적인 피날레를 극장에서 다시 만날 수 있다는 메시지를 전하며 관객들의 마음을 울린다. 초대형 스크린을 가득 채우는 웅장한 사운드와 생생한 현장감은 오직 IMAX에서만 느낄 수 있는 'HOPE ON THE STAGE'의 순간을 예고했다.영화 'j-hope Tour 'HOPE ON THE STAGE' THE MOVIE'은 오는 11월 12일(수) 한국 CGV 단독 개봉을 시작으로 전 세계 극장에서 만날 수 있으며, 일본에서는 11월 28일(금) 개봉한다. 영화 예매와 극장에 대한 자세한 정보는 한국은 CGV 홈페이지와 모바일앱에서, 글로벌은 웹사이트인 JHOPETHEMOVIE.COM에서 찾아볼 수 있다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)