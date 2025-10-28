'1억 원 수수 혐의' 권성동 첫 재판, 11월 3일로 미뤄져

▲ 윤석열 정부와 통일교 간 '정교 유착'의 발단으로 지목된 국민의힘 권성동 의원이 9월 16일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마친 뒤 대기 장소인 서울구치소로 향하고 있다.

통일교로부터 불법 정치자금을 수수한 혐의로 구속기소된 국민의힘 권성동 의원의 첫 재판이 다음 달 3일로 미뤄졌습니다.서울중앙지법은 형사합의27부는 오늘(28일) 권 의원의 첫 공판기일을 오는 11월 3일 오전 11시로 변경했습니다.법원은 "당초 재판부가 권 의원의 첫 재판을 오늘 오후 5시에 진행하기로 했지만, 직전 사건의 증인신문 절차가 길어져서 부득이하게 재판 일정을 연기했다"고 밝혔습니다.권 의원은 20대 대통령 선거를 앞둔 지난 2022년 1월 윤영호 전 통일교 세계본부장으로부터 불법 정치자금 1억 원을 수수한 혐의를 받습니다.특검은 당시 윤 전 본부장이 교인의 표와 조직 등을 제공해 주는 대신 윤석열 전 대통령 당선 시 통일교 현안을 국가 정책으로 추진해 달라는 청탁을 했다고 의심하고 있습니다.현직 국회 의원인 권 의원은 국회의 체포동의 절차를 거쳐 지난달 16일 구속됐고, 지난 2일 재판에 넘겨졌습니다.권 의원은 앞서 구속의 부당함을 주장하며 법원에 구속적부심사를 청구했지만 기각됐습니다.(사진=연합뉴스)