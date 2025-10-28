최혜정, KLPGA 챔피언스 투어 두 대회 연속 우승…시즌 3승

▲ 우승자 최혜정

한국여자프로골프(KLPGA) 시니어 투어인 챔피언스 투어에서 최혜정 선수가 시즌 3승을 달성했습니다.최혜정은 강원도 횡성의 벨라45 컨트리클럽에서 열린 KLPGA 2025 벨라45 챔피언스 투어 8차전 최종 2라운드에서 8타를 줄여 합계 13언더파로 우승을 차지했습니다.지난달 말 7차전에 이어 두 대회 연속 우승을 거둔 최혜정은 시즌 세 번째 트로피를 들어 올렸습니다.7차전에서 이번 시즌 챔피언스 투어 상금왕을 조기 확정한 최혜정은 이번 대회 우승으로 1천50만 원을 더하며 시즌 상금 6천601만 5천 원을 기록했습니다.최혜정은 "상금왕을 조기 확정하면서 자칫 느슨해질까 걱정했는데 끝까지 집중해 좋은 성적으로 마무리할 수 있어서 기쁘다"면서 "오래 건강하게 좋은 선후배 선수들과 함께 경기하고 싶다. 꾸준히 자기 관리와 체력 관리를 이어가겠다"고 말했습니다.홍진주가 5타 차 2위(합계 8언더파)에 올랐고, 이정은이 3위(6언더파)로 마쳤습니다.이번 대회로 2025시즌 챔피언스 투어는 막을 내렸습니다.(사진=KLPGA 제공, 연합뉴스)