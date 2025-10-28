최민희 '노무현 정신 무장' 발언에 곽상언 "엿장수 마음" 반박

▲ 최민희 위원장

더불어민주당 소속 최민희 국회 과학기술방송통신위원장이 자녀 결혼식 관련 논란에 휩싸인 가운데 '노무현 정신'을 언급하자 노무현 전 대통령 사위인 같은 당 곽상언 의원이 정면으로 반박하고 나섰습니다.최 위원장은 페이스북에 '노벨생리의학상과 노무현 정신, 그리고 깨시민'이라는 제목의 글을 통해 "다시 노무현 정신으로 무장해야 할 때"라고 말했습니다.최 위원장은 올해 노벨생리학상 연구 주제인 조절 T세포와 관련해 "면역세포들은 판단력을 잃고 내 몸의 건전한 세포를 공격하는데 그것이 자가면역질환"이라며 "이때 조절 T세포가 면역세포에게 '공격하지 마! 이건 니 몸이야'라고 알려줘 건강한 세포를 보호한다"고 소개했습니다.이어 "어떤 조건에서는 교활한 암세포들이 내 몸 세포로 위장하고 조절 T세포를 유혹한다"며 "암세포에 세뇌된 조절 T세포는 면역세포들로부터 암세포를 방어해 주고 암세포는 무럭무럭 자라게 된다"고 썼습니다.그러면서 "언론정상화 운동을 하면서 늘 '악의적 허위조작정보는 사회적 가치관을 병들게 하는 암세포'라고 생각하고 많은 노력을 기울였지만 큰 효과는 없었다"며 "우리가 판단력을 잃지 않는 깨어있는 시민(깨시민)의 조직된 힘으로 우리가 똑똑한 조절 T세포의 역할을 하자"고 주장했습니다.이에 노 전 대통령 사위인 곽 의원은 페이스북에 "노무현의 정치는 자신의 이익이 아니라 공동체의 이익을 우선한다"고 반박했습니다.이어 "가치를 무시하고 이익을 추구하는 것, 공동체의 이익이 아니라 자신의 이익을 위해 선택하는 것, 자신의 이익을 위해 타인의 이익과 공동체의 가치를 해하는 것(은) 노무현 정신이 아니다"라며 "적어도 엿장수 마음이 노무현 정신은 아닐 것"이라고 비판했습니다.(사진=연합뉴스)