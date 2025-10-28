프리먼 연장 18회 끝내기…다저스, 혈투 끝에 WS 3차전 승리

▲ 연장 18회 끝내기 홈런을 때린 다저스 프레디 프리먼

미국 메이저리그(MLB) 월드시리즈(WS·7전 4승제) 3차전에서 로스앤젤레스 다저스가 연장 18회 혈투 끝에 웃었습니다.다저스는 오늘(28일) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 다저스타디움에서 열린 2025 MLB 포스트시즌 토론토 블루제이스와 WS 3차전에서 6대 5로 승리했습니다.1차전을 내줬던 다저스는 2차전과 3차전을 잡고 시리즈 전적 2승 1패로 앞섰습니다.18이닝, 6시간 39분으로 사실상 더블헤더나 다름없었던 이날 경기 마침표를 찍은 주인공은 다저스 프레디 프리먼입니다.연장 18회 말 선두 타자로 등장한 프리먼은 토론토 9번째 투수 브렌던 리틀의 싱커를 공략해 가운데 펜스를 넘어가는 끝내기 솔로 아치를 그렸습니다.이날 경기에서는 수많은 기록이 탄생했습니다.2018년 보스턴 레드삭스와 WS 3차전에서 18이닝 혈투를 벌여 월드시리즈 최장 이닝 기록을 남겼던 다저스는 7년 만에 상대만 바꿔 타이기록을 세웠습니다.당시에는 맥스 먼시가 연장 18회 끝내기 홈런을 때렸고, 이번엔 프리먼이 팀을 구했습니다.또한, 다저스 1번 지명 타자로 나선 오타니 쇼헤이는 4타수 4안타(홈런 2개, 2루타 2개) 3타점 3득점에 볼넷 5개로 9출루 경기를 펼쳤습니다.볼넷 5개 중 4개는 고의 볼넷이었고, 나머지 하나도 스트레이트 볼넷으로 사실상 고의 볼넷과 다름없었습니다.한 경기 9차례 출루는 포스트시즌 최다 신기록이며, 정규시즌을 포함하면 타이기록입니다.MLB 정규시즌 한 경기 9출루는 총 3번 있었고, 1942년 스탠 핵(시카고 컵스)이 18이닝 경기에서 5안타 4볼넷으로 달성한 게 마지막이었습니다.오타니가 장타만 4방을 터트리며 최고의 타격 감각을 뽐내자 토론토 벤치는 경기 후반부터 아예 상대하지 않고 1루로 보내면서 한 경기 9출루라는 기록이 탄생했습니다.토론토는 연장 12회에 등판한 KBO리그 KIA 타이거즈 출신 왼팔 투수 에릭 라워(KBO 등록명 라우어)가 4⅔이닝 2피안타 2탈삼진 무실점 역투를 펼쳤으나 팀 패배로 웃지 못했습니다.다저스 김혜성은 연장 18회 혈투에도 이날 경기에 출전하지 못했습니다.포스트시즌 기간 동료와 꾸준히 동행 중인 김혜성은 필라델피아 필리스와 디비전시리즈 5차전에만 대주자로 출전했습니다.다저스는 2회 테오스카 에르난데스의 선제 솔로포로 앞섰습니다.에르난데스는 토론토 선발 맥스 셔저의 5구째 슬라이더를 공략, 왼쪽 펜스를 넘겨 불펜 쪽으로 타구를 보냈습니다.토론토에서 과거 활약했던 에르난데스의 이번 포스트시즌 5호 홈런입니다.3회에는 오타니의 한 방이 터졌습니다.오타니는 1볼 2스트라이크로 몰린 상황에서 셔저의 속구가 몸 쪽으로 날아오자 그대로 방망이를 돌렸습니다.타구는 오른쪽 펜스를 훌쩍 넘어갔고, 다저스는 2대 0으로 리드했습니다.그러자 토론토는 홈런 한 방으로 단숨에 경기를 뒤집었습니다.4회 노아웃 1루에서 보 비비비의 평범한 땅볼 때 다저스 한국계 2루수 토미 현수 에드먼의 실책이 나오면서 노아웃 1, 3루가 됐습니다.후속 타자 돌턴 바쇼가 뜬공으로 물러났으나 알레한드로 커크는 다저스 선발 타일러 글래스노우의 초구 커브를 공략, 좌중간 펜스를 넘어가는 역전 3점 홈런을 쏘아 올렸습니다.기세가 올라간 토론토는 애디슨 바저와 어니 클레멘트의 연속 안타로 만든 원아웃 1, 3루에서 안드레스 히메네스의 희생플라이로 4대 2를 만들었습니다.하지만, 다저스에는 오타니가 있었습니다.오타니는 5회 원아웃 1루에서 좌익수 쪽 2루타로 1타점을 올린 뒤 이어진 프리먼의 적시타 때 홈을 밟아 동점 득점을 책임졌습니다.토론토가 7회 초 비비비의 적시타로 다시 5대 4 리드를 잡자, 오타니는 왼쪽 담장으로 동점 홈런을 쏘아 올리며 경기를 원점으로 돌렸습니다.오타니의 이날 경기 2번째 홈런이자 포스트시즌 8호 홈런입니다.토론토 벤치는 5대 5로 맞선 9회 원아웃 주자 없는 상황에서 오타니가 타석에 등장하자 고의 볼넷으로 내보내 대결을 피했습니다.오타니는 2루 도루를 시도했다가 잡혔고, 경기는 그대로 연장으로 접어들었습니다.토론토는 10회 말 투아웃 1루에서 네이선 루크스의 2루타 때 1루 대주자 데이비스 슈나이더가 홈에서 잡혀 앞서갈 기회를 날렸습니다.양 팀은 연장에서도 숱한 기회를 날리며 '0'의 행진을 이어갔고, 결국 연장 18회 프리먼의 스윙 한 번으로 승패가 갈렸습니다.(사진=AP, 연합뉴스)