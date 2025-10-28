도쿄서 첫 미일 정상회담…"가장 강력한 동맹"

<앵커>



한편, 트럼프 미국 대통령과 다카이치 신임 일본 총리가 오늘(28일) 오전 첫 정상회담을 했습니다. 다카이치 총리는 자신이 트럼프 대통령과 가까웠던 아베 신조 전 총리의 후계자임을 내세우며 동맹의 황금시대를 만들고 싶다고 밝혔습니다.



도쿄에서 문준모 특파원입니다.



<기자>



트럼프 미 대통령과 다카이치 일본 총리의 첫 정상회담은 오늘 오전 도쿄 영빈관에서 열렸습니다.



다카이치 총리는 본격적인 회담에 앞서 트럼프 대통령과 가까웠던 아베 신조 전 총리를 언급하며 밀착 관계를 이어가고 싶다는 뜻을 전했습니다.



[다카이치 사나에/일본 총리 : 아베 전 총리에 대한 오랜 우정에 대해 감사드립니다. 미일 동맹의 새로운 황금시대를 트럼프 대통령과 함께 만들어가고 싶습니다.]



트럼프 대통령도 화답했습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 아베 신조는 저의 훌륭한 친구였습니다. 미일은 가장 강력한 수준의 동맹국입니다.]



30분 남짓 이뤄진 회담에선 미국이 증액을 요구하고 있는 일본 방위비 문제와 미일 관세 합의에 따른 5천500억 달러 규모의 대미 투자 내역 등에 대해 의견을 교환한 걸로 전해졌습니다.



회담 후 양 정상은 관세 관련 합의의 착실한 이행을 약속하는 공동문서에 서명했습니다.



다카이치 총리는 아베 전 총리가 썼던 골프 백과 퍼터, 그리고 새로 제작한 황금골프공을 트럼프 대통령에게 선물하기도 했습니다.



두 정상은 오후 3시쯤 미국 대통령 전용 헬기인 '마린원'을 함께 타고 요코스카 미 해군 기지로 이동해 미국 핵 항공모함 조지워싱턴호를 시찰했습니다.



일본 언론은 미국 대통령 전용 헬기에 외국 정상을 태우는 것은 이례적이라며 동맹을 과시하기 위한 목적이라고 평가했습니다.



트럼프 대통령은 오늘 저녁 도요타자동차 회장 등 양국 주요 기업 관계자들과의 만찬을 끝으로 공식 일정을 마무리하고, 내일 오전 APEC 정상회의가 열리는 경주로 출발합니다.



(영상취재 : 한철민·문현진, 영상편집 : 박진훈)