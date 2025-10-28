구윤철 "3분기 GDP가 새 정부의 온전한 경제 성적표"

뉴스

▲ 28일 서울 마포구 누리꿈스퀘어에서 열린 공공기관 AI 대전환 워크숍에서 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 개회사를 하고 있다.

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 "이번 3분기 국내총생산(GDP)은 새 정부의 진짜 온전한 경제 성적표"라고 말했습니다.

구 부총리는 오늘(28일) 서울 상암동 누리꿈스퀘어에서 열린 '공공기관 인공지능(AI) 대전환 워크숍'을 마친 뒤 이같이 언급했습니다.

구 부총리는 "(GDP 증가율이) 올해 1분기 -0.2%, 2분기 0.7%에 이어 3분기에 1.2%를 실현했는데 굉장히 의미 있다"며 "소비가 살아나고, 투자도 늘었고 특히 건설 쪽 감소폭이 굉장히 줄었다"고 설명했습니다.

수출도 좋아지고 있다고 평가했습니다.

구 부총리는 "정부가 1·2차 추경을 통해 역할한 부분이 겹쳐서 나온 성적표"라며 "내수 활성화를 지속적으로 하면서 중장기적으로 한국 경제의 잠재성장률 향상을 위해 AI 대전환을 해야 한다"고 강조했습니다.

구 부총리는 "공공기관에서도 댐 관리와 민원처리, 안전관리 등을 AI를 통해서 한다면 공공부문 생산성이 향상되고 대국민 서비스가 개선될 것"이라며 "대한민국의 선순환 구조를 위한 가장 좋은 '툴'은 AI이고, 공공기관이 AI대전환을 한다면 한국의 생산성이 더 높아지고 GDP를 높이는 효과가 있을 것"이라고 덧붙였습니다.

올해 연간으로 1% 성장률 가능성에는 "최선을 다해 노력하겠다"고 말했습니다.

