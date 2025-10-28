구윤철 "3분기 GDP가 새 정부의 온전한 경제 성적표"

▲ 28일 서울 마포구 누리꿈스퀘어에서 열린 공공기관 AI 대전환 워크숍에서 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 개회사를 하고 있다.

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 "이번 3분기 국내총생산(GDP)은 새 정부의 진짜 온전한 경제 성적표"라고 말했습니다.구 부총리는 오늘(28일) 서울 상암동 누리꿈스퀘어에서 열린 '공공기관 인공지능(AI) 대전환 워크숍'을 마친 뒤 이같이 언급했습니다.구 부총리는 "(GDP 증가율이) 올해 1분기 -0.2%, 2분기 0.7%에 이어 3분기에 1.2%를 실현했는데 굉장히 의미 있다"며 "소비가 살아나고, 투자도 늘었고 특히 건설 쪽 감소폭이 굉장히 줄었다"고 설명했습니다.수출도 좋아지고 있다고 평가했습니다.구 부총리는 "정부가 1·2차 추경을 통해 역할한 부분이 겹쳐서 나온 성적표"라며 "내수 활성화를 지속적으로 하면서 중장기적으로 한국 경제의 잠재성장률 향상을 위해 AI 대전환을 해야 한다"고 강조했습니다.구 부총리는 "공공기관에서도 댐 관리와 민원처리, 안전관리 등을 AI를 통해서 한다면 공공부문 생산성이 향상되고 대국민 서비스가 개선될 것"이라며 "대한민국의 선순환 구조를 위한 가장 좋은 '툴'은 AI이고, 공공기관이 AI대전환을 한다면 한국의 생산성이 더 높아지고 GDP를 높이는 효과가 있을 것"이라고 덧붙였습니다.올해 연간으로 1% 성장률 가능성에는 "최선을 다해 노력하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)