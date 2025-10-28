'키스는 괜히 해서!' 장기용X안은진, 비주얼합 美쳤다…커플화보 공개

'키스는 괜히 해서!' 장기용과 안은진의 커플 케미가 폭발한다.



내달 12일 수요일 밤 9시 첫 방송되는 SBS 새 수목드라마 '키스는 괜히 해서!'(극본 하윤아, 태경민/연출 김재현, 김현우)는 생계를 위해 애엄마로 위장취업한 싱글녀와 그녀를 사랑하게 된 팀장님의 쌍방 속앓이 로맨스다. 키스부터 시작하는 짜릿하고 찐한 도파민 폭발 로맨스를 통해 SBS 평일 로맨스 드라마 신드롬 부활을 예고한다.



'키스는 괜히 해서!'는 장기용(공지혁 역)과 안은진(고다림 역)의 로맨틱한 만남으로 이슈 몰이 중이다. 한 명씩 봐도 매력적인 두 배우가, 매력이 가장 빛날 수 있는 로맨틱 코미디 작품에서 상대역으로 함께 하는 만큼 대중의 관심이 뜨겁다. 이에 두 배우는 '키스는 괜히 해서!' 첫 방송 전 커플 화보를 통해 역대급 케미 커플 탄생을 알리며, 본 드라마에 대한 기대를 높였다.



28일 공개된 매거진 '엘르' 11월호의 커플 화보 속 장기용과 안은진은 극 중 두 사람이 보여줄 로맨스처럼 달콤하고 사랑스러운 케미스트리를 자랑해 눈길을 끈다. 가볍게 얼굴을 맞대고 웃는 것만으로 보는 사람의 심장까지 두근두근 설레게 한다. 두 사람의 눈부신 비주얼과 꼭 닮은 미소 등은 '그림체가 딱 맞는다'는 감탄이 절로 나올 정도로 사랑스러워 눈을 뗄 수 없다.



화보 촬영과 함께 진행된 인터뷰에서도 장기용과 안은진의 케미스트리는 빛났다. 장기용은 "안은진은 워낙 성격도 밝고 잘 웃는 사람이다. 현장에 밝은 에너지로 걸어 들어오면 분위기가 곧바로 달라진다. 그만큼 좋은 사람"이라며 "이번 작품은 안은진의 미모가 관전포인트"라며 애정을 드러냈다.



안은진 역시 "장기용은 처음부터 공지혁 팀장 그 자체로 있어줘서 몰입이 쉬웠다. 정말 배려심 많고 섬세한 사람이라는 걸 느낄 수 있는데, 그게 연기에서도 다 드러난다. 상대가 하는 것들을 잘 봐주고 섬세하게 반응해 주니까 그로부터 생기는 호흡이 있다"며 "눈에 사랑을 장착하고 다림이를 봐줘서 그 안에서 더 사랑스러운 연기를 할 수 있었다"라고 전했다.



도파민 폭발 로맨스 '키스는 괜히 해서!'는 오는 11월 12일 수요일 밤 9시 첫 방송된다.



[사진 제공 = 엘르 코리아]



강선애 기자



