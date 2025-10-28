[자막뉴스] 모스크바 상공의 '긴꼬리 녹색 빛'…"UFO가 또!" 정체 놓고 '와글와글'

현지 시간 27일 밤 러시아 모스크바 상공.



녹색 빛을 내뿜는 무언가가 밤하늘을 가로지르며 서서히 떨어집니다.



긴 꼬리를 늘어뜨리고 가끔 번쩍번쩍 폭발하는 정체불명의 물체.



모스크바 전역의 시민들이 이 기이한 현상을 목격할 수 있었던 거로 전해졌습니다.



이를 두고 유성이나 위성의 낙하라는 설부터, 우크라이나의 드론 공격 가능성, 또는 우주에서 온 UFO란 주장까지 다양한 의견이 제기되고 있는 가운데, 천체학자들은 이 불꽃이 과거 첼랴빈스크 유성과 비슷하다는 의견을 냈습니다.



첼랴빈스크 유성은 지난 2013년 러시아 첼랴빈스크 지역에서 10톤 정도로 추정되는 운석이 떨어져 대기 상층부에서 폭발한 사건으로, 당시 이로 인한 부상자만 700여 명에 달했습니다.



앞서 모스크바에서는 UFO 아니냐는 말이 나올 정도로 상공에서 기이한 기상 현상이 자주 일어났습니다.



지난 2023년에는 대낮 모스크바 상공에 정체를 알 수 없는 반지 고리 형태의 검은 연기가 나타나 SNS에서 다양한 추측이 나오기도 했습니다.



