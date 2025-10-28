[단독] 내란 특검, '표결 방해 의혹' 추경호 30일 첫 피의자 조사

▲ 추경호 국민의힘 전 원내대표

국회의 12·3 비상계엄 해제 의결 방해 의혹을 조사하는 내란 특검이 추경호 국민의힘 전 원내대표를 오는 30일 첫 피의자 조사합니다.조은석 내란특검팀은 내란중요임무종사 및 직권남용 혐의를 받는 추 전 원내대표를 30일 오전 10시에 피의자 신분으로 불러 조사할 예정인 것으로, SBS 취재 결과 확인됐습니다.특검팀은 앞서 추 전 원내대표에게 2차례 출석을 통지했고, 3차례 통지 끝에 추 전 원내대표 측과 조사 일정을 협의한 것으로 전해졌습니다.추 전 원내대표가 소속된 국회 정무위원회의 국정감사 일정이 내일로 마무리되면서, 첫 피의자 조사 일자 협의가 이뤄진 것으로 전해졌습니다.특검팀은 계엄 당시 추 전 원내대표가 윤석열 대통령 측 요청을 받고 의원총회 장소를 여러 차례 바꾸는 식으로 다른 의원들의 계엄 해제 표결 참여를 방해했다는 의혹을 수사하고 있습니다.당시 비상계엄 해제 결의안은 국민의힘 의원 108명 중 90명이 참여하지 않은 상태에서 재석 190명·찬성 190명으로 가결됐습니다.추 전 원내대표는 비상계엄 직후 비상 의원총회 장소를 국회→여의도 당사→국회→여의도 당사로 총 3차례 변경했고, 이 과정에서 윤 전 대통령과 추 전 원내대표가 통화한 사실도 드러났습니다.이 때문에 추 전 원내대표가 윤 전 대통령 요청을 받고 의총 장소를 변경해 계엄 해제 표결을 방해한 것이 아니냐는 의혹이 제기됐습니다.특검팀은 당시 추 전 원내대표와 국민의힘 원내대표실에 함께 있었다가 표결에 불참했던 의원들과, 국민의힘 당직자 등에 대한 수사를 이어왔습니다.추 의원 측은 표결 방해 의도나 행위가 없었고, 잦은 회의 장소 변경은 국회 통제 상황에 맞춰 이뤄진 조치라는 입장입니다.특검팀은 수사 대상인 12·3 비상계엄을 둘러싼 내란과 외환 의혹, 또 국회 표결 방해 등 3대 의혹 가운데 내란과 외환 의혹의 큰 줄기 수사를 마무리 한 뒤 추 전 원내대표를 사실상 정점으로 하는 표결 방해 의혹 수사에 수사력을 모으고 있는 상태입니다.