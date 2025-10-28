뉴스

[단독] 내란 특검, '표결 방해 의혹' 추경호 30일 첫 피의자 조사

한성희 기자
작성 2025.10.28 15:01 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
[단독] 내란 특검, '표결 방해 의혹' 추경호 30일 첫 피의자 조사
▲ 추경호 국민의힘 전 원내대표

국회의 12·3 비상계엄 해제 의결 방해 의혹을 조사하는 내란 특검이 추경호 국민의힘 전 원내대표를 오는 30일 첫 피의자 조사합니다.

조은석 내란특검팀은 내란중요임무종사 및 직권남용 혐의를 받는 추 전 원내대표를 30일 오전 10시에 피의자 신분으로 불러 조사할 예정인 것으로, SBS 취재 결과 확인됐습니다.

특검팀은 앞서 추 전 원내대표에게 2차례 출석을 통지했고, 3차례 통지 끝에 추 전 원내대표 측과 조사 일정을 협의한 것으로 전해졌습니다.

추 전 원내대표가 소속된 국회 정무위원회의 국정감사 일정이 내일로 마무리되면서, 첫 피의자 조사 일자 협의가 이뤄진 것으로 전해졌습니다.

특검팀은 계엄 당시 추 전 원내대표가 윤석열 대통령 측 요청을 받고 의원총회 장소를 여러 차례 바꾸는 식으로 다른 의원들의 계엄 해제 표결 참여를 방해했다는 의혹을 수사하고 있습니다.

당시 비상계엄 해제 결의안은 국민의힘 의원 108명 중 90명이 참여하지 않은 상태에서 재석 190명·찬성 190명으로 가결됐습니다.

추 전 원내대표는 비상계엄 직후 비상 의원총회 장소를 국회→여의도 당사→국회→여의도 당사로 총 3차례 변경했고, 이 과정에서 윤 전 대통령과 추 전 원내대표가 통화한 사실도 드러났습니다.

이 때문에 추 전 원내대표가 윤 전 대통령 요청을 받고 의총 장소를 변경해 계엄 해제 표결을 방해한 것이 아니냐는 의혹이 제기됐습니다.

특검팀은 당시 추 전 원내대표와 국민의힘 원내대표실에 함께 있었다가 표결에 불참했던 의원들과, 국민의힘 당직자 등에 대한 수사를 이어왔습니다.

추 의원 측은 표결 방해 의도나 행위가 없었고, 잦은 회의 장소 변경은 국회 통제 상황에 맞춰 이뤄진 조치라는 입장입니다.

특검팀은 수사 대상인 12·3 비상계엄을 둘러싼 내란과 외환 의혹, 또 국회 표결 방해 등 3대 의혹 가운데 내란과 외환 의혹의 큰 줄기 수사를 마무리 한 뒤 추 전 원내대표를 사실상 정점으로 하는 표결 방해 의혹 수사에 수사력을 모으고 있는 상태입니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
한성희 기자 사진
한성희 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지