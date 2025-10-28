유인태 인터뷰 : 오세훈 대항마도 못 구하고…"폭망하지 말란 법도 없죠" [스프]

※ 인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS 유튜브 <정치컨설팅 스토브리그>' 를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.(아래 내용은 10월 28일 방송을 바탕으로 정리했습니다.)유인태 전 총장님 바로 인사하겠습니다. 어서 오세요.안녕하세요.오랜만에 뵙습니다. 오실 때 훌쩍훌쩍거리셔서 날씨가 갑자기 추워져서.그런 모양입니다. 감기가 온 것 같아요.저희와의 약속 때문에 감사드립니다. 바로 현안으로 들어가 볼게요. 유인태 총장님 오늘은 제가 지난번 방송보다 꼭 짧게 끝난다고 약속드리면서 이번 주에 경주 APEC 개막하는데 혹시 어떤 회담을 총장님 제일 관심 있게 기다리고 계세요?나만 그런가. 다들 두 강대국하고 만나는 거.미중 정상회담. 그래도 거기는아니 미중 정상이 아니라 한미 한중.한미 한중. 그렇죠. 한미는 당장 내일인데 한중은 토요일이고, 걱정되세요, 마음이 어떠세요?뭐, 다들 걱정들을 좀 하잖아요. 저쪽에 미국 대통령이란 사람이 이상한 사람이 돼서 또 뭔 사달이 나는 것 아닌가.사달나는 거 아닌가.걱정을 하는데 그동안 보도를 보면 그래도 그럴 것 같지는 않잖아요?관세협상은 이번에 마무리가 안 된다고 이미 보도가 많이 났더라고요. 대통령도 그렇게 얘기하고 길어지는 국면인데 관세 국면이.그쪽 동네 얘기는 제가 전문가가 아니라서.그렇죠.그거 여쭤보고 싶은 게 솔직히 20년 전 생각이 되게 많이 나거든요. 노무현 대통령 때 부시 대통령하고 그때도 우리가 처음에 되게 긴장했지 않습니까? 노무현 대통령은 대한민국 대통령 중에 제일 진보적인 사람, 부시는 그 당시에는 아주 보수 네오콘이다 해서 긴장하고 제 기억에는 두 사람이 분위기 좋을 때도 있고 안 좋을 때도 있고 했는데. 뭐랄까 두 사람 다 소탈하기 때문에 뒤에는 잘 풀려서 또 부시 대통령이 노 대통령 추모식에도 오고 한국에 오고 그랬지 않습니까. 그때 부시는 트럼프에 비하면 진짜 양반 중의 양반.총장님이 예전에 청와대도 계셨으니까 이런 큰 외교 일정을 앞두면 참모들 마음이 어때요? 대통령실 분위기라든가.주로세 실장, 정책실장·안보실장·비서실장 정신없겠죠. 저는 정무수석으로 있었기 때문에 그쪽 동네 일하고는 얘기를 안 해.오히려 약간 쉬는 타임?그렇죠. 별 크게 관여되지는 않으니까.그러셨구나. APEC 주간이니까 정청래 대표가 무정쟁 주간을 제안했어요. 이번 주는 우리 싸우지 말자. 근데 국민의힘에서 안 받아주더라고요.너무 어색하죠. 무슨 무정쟁 주간이란 게 뭔 말이에요. 그러면 일주일만 휴전했다가 끝나고 일주일 지나면 막 싸우자는 거예요, 뭐예요? 정치가 원래 그동안 개판이었으니까 실종돼 있었잖아요. 그거를 무정쟁 주간하자는 게 난 정말 너무 낯선 용어라서 서로 총 갖고 싸우다가 일주일 휴전 하자는 것과 비슷한 건데, 원래 정치라는 게 조정하기 위해서는 협상하고 협상을 통해서 모든 문제의 갈등을 조정하자는 건데 그동안이야 서로 하나라도 더 얻어내려고 말로야 계속 다퉈 온 거 아니에요. 국회라는 게. 근데 뭘 무정쟁 주간이에요. 하여간 너무 낯설더라고요.사실 우리가 초대하는 입장이니까 손님을 맞는 입장이니까 이럴 때는 굳이 말을 안 해도 조금 여야가 서로서로 조심하는 게 어떤 관례 같은 건 아니었나요?모르겠어요. 별로 관례가 뭔지는 모르겠는데 여야라는 게 서로 이견을 가지고 있으면 말로는 서로 계속 이렇게 언쟁을 하죠. 하다가 마지막에 잘 조정해서 합의하면 되는 건데, 그걸 가지고 무정쟁주간이다. 하여튼 저는 무슨 말인지 잘 모르겠어요. 무정쟁 주간이란 게.뭐하자는 건지.네, 뭐하자는 건지.일제 단속 기간 같은 그런 느낌.국민의힘에서는 정청래 대표가 이런 말 하니까 너무 어색하다 이렇게 얘기하더라고요.어색하죠.그렇죠. 무정쟁 주간이라는 게 쉽지 않겠다고 생각이 들었던 게 이 부동산 대책을 가지고 여야가 너무 싸우고 있었단 말이죠. 대책에 대한 평가는 제가 총장님께 안 여쭤보겠고 서로 니 집이 몇 채네 집을 바꾸자 이런저런 얘기들이 오갔잖아요. 이런 갈등 상황 부동산 대책을 둘러싼 여야의 이 싸움, 이건 어떻게 보셨어요?그렇게 싸울 일은 아니잖아요.부동산 대책을 가지고.대책에 대해서. 정부도 어떻게든지 (해보려고). 그리고 난 부동산 문제에 관심 있는 사람은 우리나라의 극히 일부 아니에요? 서울에 주로 집값 많이 뛰는 데 있는 사람들의 문제지. 다른 사람들이야 저는 도봉구에 집이 한 채 있는데 21년 전에 3억 8천 주고 산 집이 두 배도 안 돼요. 지금도. 현재 이 시간까지도.근데 이번에 묶이셨잖아요.글쎄, 그러니까김재섭 의원이 왜 우리 동네를.김재섭 의원하고 옆 지역구이고 같은 도봉구에, 서울에서도 아직도 그런 데 사는 사람들이 많아요. 많은데 전부들 어떻게 강남에 똘똘한 한 채인가에 집착들을 해서 저렇게 부동산 문제가 되는 건데, 저건 정권인들 어떻게든지 하려고 하면 야당에서 그걸 가지고 그 대책이 잘되는지 좀 기다려보는 게 낫지 않아요?오시기 전에 제가 그 이야기를 했는데, 한 20년을 보면은 반복되는 게 이건 경기 흐름하고도 맞물리겠지만 민주당이 집권했을 때 오르고 보수정당이 집권하면 안정되고 그게 반복되는 거랑 또 집값 이야기 나왔을 때 민주당 쪽에서 그때 제 기억에는 총장님이 청와대 나와서 당에 들어가셨을 때부터 시끄러워졌는데 그때도 청와대 모 수석 같은 사람이 강남에 집 옮겼다, 문재인 정부 때도 또 그 이야기 나오고 이번에도 또 그 이야기 나오고, 얼마 전에 금태섭 전 의원이 자기 페이스북에 글 쓴 게 문재인 정부 때 강남에 두 채 이상 가진 사람 집 팔라고, 딱 2명 팔았는데 윤석열하고 나하고 둘이 팔았다.그랬어요?저도 여기서 구체적인 정책 이야기할 건 아니지만 사람들한테 열받게 하는 거잖아요.이번에도 그런 게 있더라고요. 보니까.그러니까 왜 도봉구까지 왜 다 규제 지역에 넣어버리냐 이런 것에 대한 화들이 있고그리고 너희들은 다 샀으면서총장님은 어쨌든 그래도 하려고 하는데 지켜보자 이런 입장이신 거네요.그렇죠.알겠습니다. 윤 실장님 말씀하셨지만 민주당이 정권만 잡으면 집값이 왜 이러지 이런 생각 총장님도 민주당 국회의원 하시면서도 절감하셨을 것 같아요.현실적으로 그래 왔으니까요.그러니까요. 참 어려운 문제예요.어려운 문제라는 게 기본적으로 서울에 너무 집중이 많이 돼 있어서 헌재에서 관습헌법이라고 그래서 수도 이전을 못하게 위헌판결, 아직도 그 위헌판결이 유효하잖아요. 그래서 조금 더 지역균형 발전이 이루어지고 그랬으면 이렇게까지, 전부 서울의 일부 거기만 난리지 부동산 문제라는 게 값이 뛰는 게 다른 데는 안 팔려서 분양도 안 돼서 난리들 아니에요.알겠습니다. 사법개혁 얘기 해볼게요. 민주당이 최근에 '더 센 사법 개혁안'을 발표하고 내용들을 총장님 다 아실 텐데 대법관 수 증원을 시작으로 해서 사법개혁 방향이 맞게 가고 있습니까?방향이 맞고 안 맞고를 떠나서 윤석열 전 대통령이 그런 충분한 논의나 전문가들하고 얘기도 없이 (의대) 2천 명 증원했던 거나 이 문제도 민주당이 그동안 검찰의 수사-기소 분리해야 된다는 건 어느 정도 사실 그동안 검찰이 업보로 한 짓거리가 있어서 상당한 여론의 공감대가 있어서 했는데 그때 2천 명으로 해서 난리가 나고 아무것도 된 게 없듯이그렇죠.이런 문제도 윤석열식으로 하지 말고 충분히 숙의하고 전문가들의 참여, 국민들도 공론화위원회 같은 거라도 만들어서 그런 절차들을 밟아서, 꼭 번갯불에 콩 구워먹듯이 사법개혁까지 나머지 물론 대법관 증원 같은 것도 그동안에 어느 정도 무르익었다고 보지만 오래된 제도를 하나 바꾸는 건 너무 이렇게 서두를 일은 아니라고 봐요.윤석열식이다 이렇게 표현을 하셨는데요.그러니까 제가 걱정이 되는 게 내년 10월 3일인가 4일이면 검찰 문을 닫아야 되거든요. 지금 법대로 하면. 총장님이 그때는 정무수석 산하에 경찰도 있었고 한데, 그리고 행안위 오래 하셔서 경찰 쪽 잘 아시지 않습니까? 저도 아는 경찰들하고 이야기해 보면 당신들 1년 동안에 이것저것 해서 검찰 거 싹 다 인수인계 받아서 '오늘부터는 경찰이 전부 다 중수청이 됐건 국수본이 됐건 경찰이 전부 다 수사하는 거야' (하면) 할 수 있냐, 그러면 고개를 절레절레 흔들더라고요. 그리고 건물 같은 것도 예를 들어서 중앙지검, 서부지검 간판도 다 갈아야 되고, 컴퓨터 시스템도 현재 검찰, 경찰 붙어 있는 전산도 다 분리시켜야 되고, 그거를 과연 할 수 있을 거냐. 그리고 총리실 산하에 검찰개혁단이 있는데 국무조정실장이 겸임하더라고요. 경제관료인데 윤창렬이라는 사람이, 제가 볼 때는 그분은 여기 관심도 없어 보이고, 잘 알지도 못해 보이는데 이걸 어떻게 하려고 하는지 모르겠다 싶어요.사법개혁도 총장님 말씀은 너무 급진적으로 되는 거고, 윤 실장님 말씀은 검찰개혁도 비슷하게검찰 없앤다 치고 그럼 1년 후에 알아서 해야 되는 것이지 않습니까? 이 정부여당이. 그걸 할 수 있을지 되게 의문스럽다는 거죠.그 부분은 검찰이 워낙 개판을 쳐놔서 업보로 수사-기소 분리하고 수사권 뺏는 것까지는 어느 정도 공감대는 이루어졌는데 저걸 그 후에 어떻게 그 제도가 제대로 운영될까 하는 건 그나마 한 1년 가까운 시간이 있으니까 (후속작업) 그 과정에서 잘하면 될 텐데 나머지 부분들 대법관 증원을 비롯해서 그건 그야말로 저번에 김영진 의원이 급발진이라고 했듯이 이런 식으로 윤석열 의대 정원 늘리듯이 할 일은 아니라고 봐요.사법개혁 내용 중에 구체적으로 들어가 보면 재판소원제도 있잖아요. 사실상 4심이다, 이렇게 비판을 받고 있는데 총장님 생각 어떠세요?저는 사실 그것에 피해를 본 사람이라, 3심제. 예전에 사형 받고 그때 얘기가 아니고피해 어떤 피해?재심해서 무죄가 났잖아요. 그래서 국가에서 보상을 받는데 그게 확정된 날로부터, 지금까지 법조계의 관행은 모든 법조인들이 (말하길) 3년 이내에 신청을 하면 되는데 민사, 그걸 양승태 대법원에서 갑자기 6개월로 줄여버렸어요. 그래서 저는 한 푼도 민사 보상을 못 받았는데, 대법원에서 패소를 했단 말이죠. 사실 양승태 대법원이 상고법원을 하나 받아내려고 박근혜 정권에 잘 보이려고 (한 거라) 거의 그때 대법관으로 있던 친구조차도 그건 말이 안 된다. 3년을 6개월로 줄인 건. 이럼에도 불구하고 양승태 대법원의 횡포로 인해서 한 푼도 못 받았어요. 아예신청을 못하신.신청 자체가 기각이 됐어요. 6개월로. 그런 피해를 입었어요. 입었는데 그건 헌재에서도 대법원의 판결은 어쩔 수가 없다는 건데, 저는 전문가가 아니라 좀 정교하게 해서 그런 거 구제할 수 있는 길도 열 필요는 있다고 생각을 해요. 제가 그런 피해를 정말 억울하게 당한 거예요. 3년이라고 그래서 했다가 느닷없이 양승태 대법원이 6개월로 줄여버린 거예요.제가 보면 이런 건 있는 것 같아요. 분명히. 지금 총장님 말씀도 그렇고 이 대통령도 검찰이나 법원에 피해를 본 사람들 이야기를 하잖아요. 역대로 보면 국민의힘 보수정당 쪽은 검찰이나 법원 쪽의 관점, 죄 짓는 놈 잡아야지 억울한 분 있을 수 있지만 죄 짓는 놈 잡는 게 더 중요하지 약간 나쁜 의미가 아니라 그런 각도고 민주당 쪽은 그 반대의 각도인데 검찰을 없애면 실질적으로 이거 죄 지은 놈들, 억울한 분들은 그렇다 좋아지는데 죄 지은 사람도 활개치고 다니는 거 아니냐. 돈 있는 사람들은 변호사 사서 안 그래도 편한데 나쁜 짓해도 싹싹 피해 나가는 거 아니냐. 실질적 우려가 되니까 저는 그 부분에 대해서 특히 여당이 의석도 많고 하니까 민주당 원래 정체성 잃어버리라는 게 아니라 꼭 강한 사람들 국민의힘 저 사람들 검사 출신 판사 출신만 이야기하는 게 아니라 보통 사람들도 그런 걱정을 많이 갖고 있다는 건 알아야 될 것 같아요. 정부 여당이.나는 재판소원제도 자체도 너무 국회에서만 논의할 게 아니고 관련 변호사들전문가들이나전문가들 교수들이나 어쨌든 충분히 숙의 과정을 거쳐서 결론을 가져갔으면 좋겠다.지금은 그런 과정이 너무 없어 보이는.너무 없어 보이잖아요. 지금 전문가라고 하는 게 민주당의일부 의원들?누구 누구 꼽을 수 있는 사람들전문가가 뭡니까. 요즘은 땅땅땅이더라고요. 손 들어보세요.민주당에서 그 얘기도 하잖아요. 총장님, 재판중지법.지방선거 내년에 오세훈 시장이 내가 보기에는 별로 경쟁력도 없어 보이는데 그동안 한 걸로 봐서, 근데도 (상대할 민주당 후보가) 없다는 게 바로 그런 짓거리들을 하기 때문에 그렇다고 봐요. 재판중지법이나 내고 사실 저 당이 하는 거나 오 시장도 얼마 전에 토지허가거래구역 풀었다가 갑자기 (집값이) 뛰니까, 이번에 한강에 배 띄워서 교통수단 쓴다고 그랬다가 저 모양 났지 뭘 한 게 없는 사람이에요. (오세훈 시장이?) 명태균 리스크는 별개로 치더라도. 더 지켜봐야 되겠지만, 그런데도 불구하고 지금쯤이면 민주당에서 어느 후보를 내세워도 다 이긴다 이렇게 나와야 될 거 아니냐. 상식으로 보자면. 저쪽은 당대표가 내란수괴나 면회하러 다니고 이런 판국에, 근데도 못 이긴다는 게 민주당이 반성해야 되잖아요. 왜 이럴까. 근데 반성은커녕 그 길로 더 치달으면 내년에 자기도 한 자리 할까. 참 한심한 모습을 보이는 것 중에 하나가 재판중지법도 그중에 하나 들어간다 이거예요.국감에서 서울고등법원장이 이재명 대통령 선거법 재판 재개가 이론적으로 가능하다 이렇게 얘기를 했죠. 그래서 갑자기 확 나온 거더라고요.원래 그전에도 그걸 한다는 얘기는 있었죠.그렇죠. 재추진인 거죠. 이번엔.그건 말이 안 되는 짓이죠. 해서는 안 되는 거죠. 그건.근데 진짜로 민주당이 사법부를 세게 압박하면 진짜 재판을 재개해버릴 수도 있는 것 아닌가.저는 모르겠습니다. 아무도 안 겪어봤으니까 제 상식으로는 대선 때부터 저는 그 이야기를 했어요. 법조인이 아니지만 대통령 불소추 권한이 있다는 건 당연하게 재판 중지가 포함되는 걸로 해석하는 게 우리 일반상식에 대통령이 업무 수행하고 있는데 이 사람을 현행범으로 살인, 폭력하면 모르겠지만 옛날 일을 가지고 재판 오시오, 이 대통령 재판이 5개나 되는데 차라리 대통령 하지 말라고 하는 거지 다섯 군데 불려 다니는 게 말이 되냐. 저는 이 대통령에 대해서 별로 좋지 않게 생각하는 분들도 저 같은 생각을 갖고 있을 거라고 생각해요. 정말 절대로 이재명 빨리 끌어내려야 된다는 소수의 사람들을 제외하고는, 그걸 가지고 재판중지법 이런 이야기 자꾸 하면 쫄리나? 싶은 거죠.이걸 추진하는 사람들의 얘기를 그 사람들의 생각을 제가 대신 전해드리면 사법부가 지금까지 해온 건 이런 것들이 많았잖아요. 윤석열 구속취소라든가 믿을 수가 없으니까 이런 얘기까지 했으니 안전장치를 해놔야 되지 않겠냐 이런 차원 아니겠어요?지난 총선에서 5.4%p 이겼어요, 민주당이 국민의힘에. 선거에서 5.4%p가 결국 60석 이상의 의석 차를 가지고 온 건데 그걸 가지고 이 헌정 이래 삼권분립이라는 것도 우리 헌법의 골간인데, 그것까지 위협하려고 든다고 느끼기 때문에 지지율 차가 야당이 한 십 몇%면 여당은 60%는 넘어야 되는게 정상일 텐데도 불구하고 큰 차이가 안 나는 조사도 꽤 나오고, 시장후보를 넣어보니까 어쩐다 하는 게 그런 점을 보고 반성해야 된다고 보는 거죠. 왜 이렇게 나오나.이런 사법개혁 이걸 당이 과잉 충성, 오버하는 걸까요? 아니면 대통령의 용인이 있다고 봐야 되는 걸까요?대통령의 용인보다 민주당의 제일 위기가 여당이 돼서도 지난번에 김병기 원내대표가 송언석 원내대표하고 모처럼 합의를 했잖아요. 정부조직법을. 정부조직법 하루짜리라도 필리버스터를 하고 이랬던 거 아닙니까. 웬만하면 이런 제도를 바꾸거나 이런 거, 어쨌든 국회는 합의하라고 만들어놓은 기관이란 말이죠. 숫자 많은, 전부 일방처리하라고 만든 기관이 아니잖아요. 지금 우려하는 건 사법까지도 국회가 다 장악을 하려고 든다. 삼권분립의 근간을 허물어뜨리는 거 아니냐는 그런 우려들을 불식시키기 위해서도 사실 그때 합의가 됐으면 사법개혁 문제도 서로 여야 간 논의가 진행이 될 텐데 그때 뒤집을 때 대통령조차도 100일 기자회견에서몰랐다.내 뜻이 아니다 이러고, 강성 지지층한테 끌려 다니는 모습에서는 저 당이나 이 당이나 똑같다고 보는 거죠. 저 당도 무슨 전 뭣이깽이라고 하는 사람한테 끌려다녀서 대표도 되고 이쪽도 소수의 강성 지지층한테 대통령부터 끌려가고 전날 밤 새벽까지 오니까 한 거거든요. 그러니까 대통령이나 당대표나 똑같은 거예요. 강성지지층 눈치 보고 끌려 다니고 민주당이 저런 모습밖에 보여주지 못하고 그게 서울시장 후보 하나 제대로 못 구하고 있는 그 모양이 강성지지층한테 끌려 다니는 현상하고 똑같은 것 아니냐. 저쪽이나 이쪽이나.박주민 의원부터 시작해서 전현희, 서영교, 홍익표, 정원오 구청장 얘기도 나오고, 시간이 지나도 이렇게 안 될까요, 게임이?그렇진 않을 거라고 보는데 하기 나름인데 민주당이 지금 같은 모습으로 강성 지지층에 끌려다니면 내년 지방선거 폭망하지 말라는 법도 없는 거죠.폭망하지 말란 법이 없다.경선 분위기가 어떻게 되느냐잖아요. 경선 때 내가 나가야지 삿대를 잡는다, 뒤엎겠다 그런 경선이 되면 당선된 다음에 내가 안면을 바꿔야지 하더라도 너무 짧은 시간이니까 바꾸기도 어렵고.지금까지 해온 말들이 있어서. 총장님 지난 방송에서도 추미애 위원장 비판 많이 하셨고 정청래 대표에 대한 아쉬움 이런 얘기도 하셨는데 이분을 한 번 더 얹어서 여쭤보려고 최민희 과방위원장은 어떻습니까? 지지율 깎아 먹는다, 추미애 위원장이 그랬는데 최민희 위원장은 어떻습니까?옛날부터 아는 친구인데 최민희 의원. 14대 제가 국회에 입성해서 원내에 있다가 원외에 있다가 그렇게 쭉 지내왔어도 계속 봤잖아요. 나는 도대체 상임위에서 퇴장시키는 건 근래 처음 봐요. 먼저 시작한 게 정청래라는 친구가 걸핏하면 10분 나가 있으라고 퇴장시키고 이게 무슨 참.그게 이번 국회 이번 위원장 때 일이군요.그전에는 아주 예외로 증인으로 온 어떤 사람 태도가 몹시 안좋을 때 아예 퇴장시킨 예는 있었지만간혹 있었지만,의원을 상임위원을 갖다가 퇴장하라고 그러고, 증인으로 나온 언론계 임원을 퇴장하라 그러고MBC 보도본부장도 퇴장 명령했죠.왜 안 그러던 애가 왜 저렇게 나쁜 것만 배워가지?안 그랬어요?원래 그러던 친구는 아니었죠. 비교적 합리적이었던 친구가 여기서 뒤쳐지면 내가 아무것도 안 되겠구나, 나쁜 것만 보고 배우는 것 같아요.제 기억은 합리적인 건 제가 잘 모르겠고 시민운동 오래 했잖아요. 최민희 의원이. 소탈하고 소박하고 꾸미지 않고 사치 이런 정치의 권위주의하고는 거리가 멀고 그런 분으로는 기억해요. 근데 이분이 권위왕, 요즘 보면.권위왕이에요?쟤가 왜 저러지, 어떻게 사람이 저렇게 변했지 이런 거고 이번 딸 결혼 문제인데 대응을 참 잘못한 것 같아요. 내가 사무총장을 해 봐서 알지만, 인기예요. 사랑재도 그렇고 국회 안이.저도 국회에서 결혼했습니다.우선 비용이 없어요. 아마 청소비 정도 받을 것 같아요.제 기억에 15년 전에 3만원인가지금 한 10몇 만원그것밖에 안 해요?청소해야 되고 하니까딱 그 정도 비용만.음식하는 건 자기가,꽃 같은 건 자기가 하는 거죠.개별적으로 하고 하니까 다른 데보다,주차 편하고.경쟁이 좀 있어요. 작년에 한번 (떨어졌다?) 옛날에 추첨했었는데 아마 선착순으로 바꿨다고 그래요. 그래서 날짜도 그렇게 잡힌 날짜라고설명을 했죠.그건 팩트예요. 그렇게 떨어진 걸 해서 그 사람이 했던 하나 나온 걸 가지고 그것도 경쟁이 심했는데, 국감기간에 결혼식을. 사랑재 날짜 난 것에, 왜 그때 누가 국감을 하라고 그랬어 그러면.그리고 결혼을 봄가을에 많이 하죠.국감 맨날 그때 하는데.봄가을에 결혼을 많이 하잖아요.그런 식으로 공격을 하면 국감기간에는 결혼식도 못 하냐.국회의원 자녀는 국감기간에 결혼도 못 하냐.그랬으면 본인이 모르겠어요. 팩트는 모르겠는데 보좌진이나, 요새는 청첩장도 옛날처럼 인쇄해서 아니고 다 모바일로 보냈는데 보냈는지 안 보냈는지 모르겠어요. 근데 안 보냈어도 소문 안 날 리가 없으니까 어련히 할 텐데 그런 것에 대해서 의원실에서 이건 사양하겠다든지축의는 받지 않는다 화환은 사양한다.그쪽에 그런 걸 예방조처를 했으면 하는데, 걔가 사람이 옛날하고 많이 하여간 버렸더라고요. 보니까.해명이.해명도 뭐 그런 식으로 해. 뭘 양자 역학을 하느라고? 바빠서 날짜도 몰랐다고. 참...오늘 최민희 의원이 SNS에 글을 올렸는데 '다시 노무현 정신으로 무장해야 될 때다'갑자기 노무현 정신은 거기서 어떤 정신을 말하는 거예요? 노무현의.노무현 전 대통령의 사위인 곽상원 의원이 엿장수 마음이 노무현 정신은 아니다 이렇게 받아쳤더라고요. 유인태 총장님은.훨씬 답답하시겠지만 우리가 뭘 잘못하면은 유감이다, 앞으로 이런 일이 없도록 하겠다 정도, 아니면 니네도 그랬잖아 정도인데 요즘 뭘 잘못하면 자기들 편한테 달려가요. 우리 편이 뭉쳐야 된다, 자기의 잘잘못에 대해서 이야기하는 게 아니라 우리편이 뭉쳐야 된다. 왜 강선우 의원 때도 결국 그렇게 된 거 아닙니까? 그렇게 한 사람이 당대표가 됐잖아요. 저는 이번 이 건은 워낙 안 좋아서 과연 민주당 강성 지지층인들 '우리 최민희를 지키자'로 저는 별로 안 그럴 것 같아요.국힘에서는 과방위원장 사퇴하라 물러나라 하는데 그럴 일인가요, 어떻게 보세요?결혼식하고 축의금도 돌려준다고 하면 그걸 가지고 고발을 한다고 그러는데수사해야 된다.수사, 전부 애들이 너무 유치해서 하는 짓거리들이. 그걸 법적으로 접근할 문제는 아니지 않을까. 여기서 되게 못하면 저쪽이 또 병X 같은 짓을 해서 그러는데, 그거 가지고 그렇게 귀책사유가 큰 건, 대응을 잘못해서 밉게 보인 건 있지, 그렇게 그만둬야 될 정도의 귀책사유가 원래 있었던 건 아니라고 봐요. 그 사안은.혼사 자체는 문제가 아니었고 하지만 대응이 문제였다. 이거 어떻게 마무리될까.최민희 위원장 과방위에서 얌전해지셨던데 그냥 있는 게 좋지 않아요?국힘 입장에서는요? 말로만 사퇴하라고 하고 속으로는 딴 생각하는 거예요?그렇죠. 있어야 최민희 위원장이 찔리는 게 많으니까 전처럼 못 할 거 아닙니까? 예컨대 제가 누구라고 말씀을 안 드리겠는데 과방위 간사하는 분 민주당 간사 하는 분이 상임위원장으로 승진이라 그래야 되나, 승진한다고 생각하면 더 할걸요.알겠습니다. 우리 총장님 앞에서 지방선거 얘기를 먼저 짧게 해 주셨는데 한동훈 전 대표가 지난주에 저희 방송 나왔었거든요. 근데 본인은 지방선거는 아니라고 선을 딱 그었고 한동훈 전 대표 예전에 따로도 보셨고 해서 재보궐에 어디를 나갔으면 좋겠다 이런 거 있으세요?안 한다면서요.자치단체장은 안 하는데 재보궐에 배지는 안 한다, 이런 얘기는 안 했으니까.재보궐이 어디 쉽겠어요?계양 나 있고 아산도 있고 현재 그렇죠.계양은 이 대통령, 아산은 강훈식 실장. 그런데는 저는.그래도 전망이 밝아야 나가지, 나갔다가 떨어지면 더 암담해질 텐데.그래요.저는 한동훈 전 대표는 정치 안 하는 게 더 좋을 것 같던데어머, 정치를 본격적으로 시작도 안 한 거 아니에요? 안 하는 게 좋을 것 같아요?예.따로도 보셨는데 그런 생각이 드셨어요?물어보면 그 얘기를 하려고 그러는데 그 얘기를 못하고 이렇게 돼 가지고.정작 본론을 얘기 안 하시고 끝나버렸어요? 왜 어떤 부분이.그건 오늘 주제가 아니니까.갑자기 충격적인 얘기를 하셔서.총장님이 생각하는 정치하는 스타일의 사람이 있고 아닌 스타일의 사람이 있는데 아닌 쪽이다. 이건 그 사람이 옳다 그르다 하고 조금 다른 이야기인데 저는 조금 알 것 같아요.잘못 길을 들어와서 전혀 자기한테 안 맞아 헤매는 사람이 안철수라는 사람이 있거든요. 빨리 정치 그만두고 재주가 많았던 사람 아니에요? 백신도 그렇게 하고. 그 좋은 머리를 잘못 이 동네 와서 저렇게 십 몇 년째 헤매고 있다 저는 그렇게 보거든요. 한동훈도 자기 특성을 살리려면 이쪽동네는 좀 아니다 저는 그렇게 보는 입장이에요.옛날에 박지원 의원은 한동훈 너무 알려졌는데 변호사 사무실을 개업할 수도 없고 정치해야지 어떡하냐 이렇게 말씀도 하셨는데제가 보기에는 정치보다는 본인이 가진 재주를 딴 데서 발휘하는 게 그 사람의 남은 인생에 더 도움이 될 거다 그렇게 보는 거죠.알겠습니다. 총장님 마지막으로 딱 하나만 더 여쭤볼게요. 김현지 실장 그때는 저희 이 얘기는 안 했던 것 같은데 운영위 나올지 안 나올지 아직도 결론이 안 났는데 김현지 실장 얘기를 우리가 한 지가 꽤 됐잖아요. 아직도 어떻게 상황이 변했으니까 나와야 된다고 보세요. 국감에?(남은 이야기는 스프에서)