금융위, 금융 재난 대응 점검 훈련…"화재·패닉 셀링 대비"

▲ 코스콤(Koscom)

금융위원회는 코스콤 전산센터 화재와 전산 마비, 유언비어 확산으로 인한 공황매도 등 금융 분야 재난에 대비하기 위한 안전한국훈련을 했다고 밝혔습니다.이번 훈련은 여의도 코스콤 본사 및 안양 전산센터에서 금융위와 코스콤, 금융감독원 등 8개 금융 유관 기관과 안양시청, 소방서, 한국전력 등 총 15개 기관이 참여한 가운데 이뤄졌습니다.참여 기관들은 최근 대비 필요성이 커지고 있는 전산센터 화재 및 폭발 상황을 가정해 대피·인명구조, 화재진압 등 현장 훈련을 했습니다.또 화재로 인한 금융 기능 마비, 유언비어 확산으로 인한 공황매도(패닉 셀링) 발생 상황을 가정한 대응 토론 훈련도 진행했습니다.이억원 금융위원장은 중앙사고수습본부 회의를 주재하고 코스콤 화재 발생 대처와 전산센터 기능 마비 시 대체 사업장으로 전환하는 과정 등을 점검했습니다.또 재난 발생 시 매뉴얼과 위기대응체계, 복구센터 현황 및 백업시스템 확충, 데이터센터 이중화 등 각 기관의 재난 대비 현황을 확인했습니다.이 위원장은 "최근 코스피 주가가 사상 최고가인 시점에서 소중한 모멘텀을 지속하기 위해서는 철저한 재난 예방과 대응이 무엇보다 중요하다"고 강조했습니다.그러면서 앞으로 어떤 상황에서도 금융서비스가 중단되지 않는 '장애 제로'를 실현할 수 있도록 재난 대응 역량 강화를 당부했습니다.(사진=연합뉴스)