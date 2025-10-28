[인터뷰] 천하람 "집 대신 '직' 내려놓고 도망…고위 공직자 집 팔아 솔선수범해야"

[편상욱의 뉴스브리핑]



● 천하람 개혁신당 원내대표 인터뷰



천하람 / 개혁신당 원내대표

"정청래 이제 와서 '정쟁 자제', 내로남불…본인이 매운맛 정치하며 당 대표 돼"

"규제해서 가격 뚜껑 덮는 해결책 전면 재검토해야"

"규제 대책 가져가는 건 국민 주거비 부담 가중"

"고위 공직자 부동산 전수 조사하고 다주택자 집 다 팔아야"

"한국은행 관봉권 띠지, 어떤 경우에도 추적이 불가능해"

"한국은행, 정부에 돈 줄 때 계좌 이체해…관봉권 띠지, 정보·증거 가치 없어"

"최민희, 애초에 오해 살 일 없어야…축의금 반환, 일부러 보여준 건지 의심"

"김건희 측 경고의 글, 아직까지 본인 권력 있다 착각하는 듯"

--------------------------------------------



▷ 편상욱 / 앵커 : 정치 현안 인터뷰로 만나보는 시간입니다. 오늘은 개혁신당 천하람 원내대표와 함께 하겠습니다. 천 대표 어서 오세요.



▶ 천하람 / 개혁신당 원내대표 : 안녕하세요. 천하람입니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 정청래 민주당 대표가 APEC 슈퍼 위크 주간, 한 주간이라도 좀 정쟁을 중단하자 이렇게 제안을 했습니다. 개혁신당은 어떤 입장인가요?



▶ 천하람 / 개혁신당 원내대표 : 본인들 얘기, 그러니까 솔직히 이거 무의미한 얘기 아니에요. 지금 본인들이 정쟁을 중단하자고 해놓고 정쟁을 계속 만들어내고 있지 않습니까. 예를 들면 재판 중지법 같은 경우들이 계속해서 이슈가 되고 있고 김병주 의원인가요. 최고위원회의에서 닥치라 이런 식의 표현들도 하고. 그러니까 민주당이 제가 지금 보니까 정청래 대표가 컨트롤이 안 돼요. 왜냐하면 지금 민주당 의원들이 주파수를 맞추고 있는 대상은 강성 지지층, 소위 개딸입니다. 그분들이 좋아하는 쇼츠를 만들려고 혈안이 돼 있는 사람들이 정청래 대표가 자제하자, 그런다고 해서 자제가 됩니까? 그리고 요새 더불어민주당과 이재명 정부의 부동산이 내로남불 이제 집중 포화를 맞고 있는데요. 정청래 대표 이것도 내로남불이잖아요. 본인이 언제 그렇게 자제했습니까? 본인이 더 오히려 매운맛 정치하고 거의 불닭볶음면 소스를 사이다에 타서 마시는 수준의 쇼츠들 만들어내면서 당 대표 된 거잖아요. 그리고 지난번에 이재명 대통령이 처음으로 정상회담 하려고 미국에 갔을 때도 민주당 조용히 했습니까? 그때 당시에 대법원장 불러서 망신주기 청문회 하자, 이러면서 법사위를 난장판으로 만들었던 사람들이 이제 와서 우리 정쟁 좀 그만하자, 저는 이거 무의미한, 본인들도 지킬 수 없는 그냥 내로남불이다 생각합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 어쨌든 내일 한미 정상회담에서 도대체 한미 관세 협상 어떻게 결론이 날지가 큰 관심사이기는 합니다만 국내적으로는 지금 10.15 부동산 대책의 후폭풍이 거세지 않습니까? 이 문제 어떻게 풀어야 한다고 보세요?



▶ 천하람 / 개혁신당 원내대표 : 제가 말씀드린 게 있는데요. 이재명 정부의 고위 공직자부터 집 다 팔고 시작하죠. 왜냐하면 우리 요즘은 이런 얘기하면 무슨 선비 같은 소리냐 말이 되냐, 하지만 고위공직자는 원래 솔선수범해야 합니다. 우리 어릴 때 그렇게 배웠잖아요. 그러면 본인들이 지킬 수 있고 본인들이 신뢰하는 정책. 자기들도 할 수 있는 정책을 국민들한테 이야기를 해야죠. 그런데 지금 고위공직자 중에 40%, 심지어는 2,30억짜리 사는데 몇억 대출 안 끼고 집 산 사람 누가 있습니까? 전부 다 대출 끼고 집 샀을 겁니다. 그거 다 팔고 지금 집 없는 국민들하고 똑같은 스타팅 점에서 시작점에서 다시 집 한번 사보라고 그러십시오. 그 정도쯤 하면 국민들이 '아 그래, 너희들도 하니까 우리도 그럼 한번 고통스럽지만 해볼게'라고 하는데 지금 내로남불만 투성이잖아요. 지금 국토부 장관 나중에 그냥 집값 떨어질 수도 있으니까, 아니면 기다렸다가 집 사세요라고 하던 사람, 문제 되니까 집을 판 게 아니고요. 직을 내려놓고 도망가지 않습니까? 그리고 이찬진 금융위원장인가요. 그분도 막 처음에는 뭐 집 안 팔 것처럼 하다가 집중포화 맞으니까 집 팔기는 파는데 기존 실거래가보다 한 4억 높게 팔겠다고 그러잖아요. 이게 지금 서울 집값을 올리고 있는 원인 아닙니까? 하나하나 실거래가 나올 때마다 지난번 것보다 더 비싸게 파는 거. 아니 이런 내로남불을 일삼고 있는 사람들이 어떻게 국민들한테 훈계하고, '너희들은 대출 받지 마. 너희들은 갭 투자하지 마. 우리는 옛날에 다 해서 다 집 사놨어' 이런 태도부터 저는 가장 먼저 버려야 한다. 솔선수범하시라 말씀드리고 싶습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그렇다면 이 대책을 어떻게 보완해야 하는가에 대한 논의가 더 저는 중요하다고 보는데, 예를 들어서 뭐 10.15 부동산 대책의 전면 철폐라든가 뭐 이런 제도적 보완이 필요하다고 보십니까?



▶ 천하람 / 개혁신당 원내대표 : 네. 저는 이거 아예 처음부터 전면 재검토해야 한다고 생각합니다. 이게 지금 보면요. 예전에 이런 규제들이 문재인 정부에서 있을 때마다 작동하는 원리는 간단합니다. 규제가 되면요 국민들은 어떻게 반응하느냐 하면 규제가 됐으니까 이제 집 사지 말아야지가 아니고요. '다음에는 더 센 규제가 나올 테니까 지금이라도 사자'라고 해서 신고가 행진들이 벌어집니다. 그리고 이게 지금 다 약간 뚜껑을 덮어놓은 거죠. 이게 막 지금 들끓고 있으니까 불을 끄지는 못하고 일단 뚜껑을 덮어놓은 건데 우리나라의 서울로 어쨌든 부동산에 들어오려고 하는 현금 부자들만 해도 굉장히 많아요. 그러면 이런 상황에서 이게 완전히 진정시키는 대책으로서 효과가 있을 거냐. 저는 쉽지 않을 거라고 봅니다. 오히려 부작용이 더 클 거다. 지금 규제에 포함 안 된 동탄2신도시나 구리 이런 데들은 벌써부터 들썩들썩하고 있거든요. 그러면 풍선 효과만 일으켜가지고 오히려 변두리 가격을 올려서 우리 서민들이 살기가 더 어려워져요. 저는 이런 식의 규제해가지고 가격에 뚜껑 덮어놓는 이런 해결책들은 전면 재검토를 해야 된다. 그렇게 봅니다. 이렇게 하면서 이제 공급 대책이나 이런 것들을 섞어야 되는 거지. 이런 식으로 완전히 규제해놓고 대출이나 주거 사다리 다 걷어 차놓고 하면 안 된다. 그리고 이렇게 되면요. 조금만 이런 규제가 길어지면 전세가 사라집니다. 지금 전세 품귀 현상이 벌써 벌어지고 있는데요. 전세 제도에 대해서는 찬반이 있지만 전세가 있기 때문에 우리나라가 월세가 싼 편이거든요. 전 세계적으로 서울 정도로 아파트 가격 대비 월세가 낮게 형성되어 있는 데가 없습니다. 왜냐하면 전세라는 경쟁 대상이 있기 때문이거든요. 그런데 이런 규제가 앞으로 계속되게 되면 1,2년 지나면 전세가 없어지고 경쟁이 없어지면 월세가 오를 겁니다. 그래서 저는 지금 이 대책을 가져가는 것이 오히려 우리 국민들의 주거비 부담을 가중시키는 결과로 돌아올 수 있다 되게 위험하게 보고 있습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그런데 제가 보기에는 이 정책을 만들고 집행하는 건 정부인데 현재로서는 그런 정책적인 큰 변환, 교정할 생각이 별로 없어 보이는데요.



▶ 천하람 / 개혁신당 원내대표 : 지금 이재명 대통령이 마음이 좀 급해요. 요새 이렇게 인기도 처음 출범할 때에 비해서 좀 떨어지고 그러니까 지방선거도 있고 해서 마음이 좀 급하신 것 같아요. 예전에 이재명 대통령이 후보이던 시절에는 그런 거 안 하겠다고 그랬어요. 세금으로 아니면 규제로 집값 잡겠다는 생각 안 하겠다. 공급하고 시장에서 자연스럽게 하겠다라는 얘기를 했는데 그 초심으로 좀 돌아가야 됩니다. 그리고 지금 어쨌든 시중에 돈이 많이 풀리고 있지 않습니까? 정부도 확장 재정하고 소비 쿠폰도 풀고, 그러다 보니까 코스피도 일정 부분 상승하고 하는 지금 이게 있는데 여기에 규제하고 막 이렇게 난리 친다고 해서 100% 집값을 잡을 수 있는 것도 아니에요. 당장 본인 금융위원장부터 4억 올려가지고 내놓잖아요. 그래서 저는 이런 식으로 단기 처방으로 뚜껑을 닫아놓을 생각을 하지 말고 조금 더 근본적인 대책들을 내놔야 되다 생각합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 네 4억 올려 내놓은 분은 금융위원장이 아니라 금감원장입니다.



▶ 천하람 / 개혁신당 원내대표 : 아 금감원장이요. 죄송합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 자 그런데 일단 알겠습니다. 천하람 원내대표, 고위공직자 대상 부동산 전수조사해라. 뭐 이렇게 주장을 했더군요.



▶ 천하람 / 개혁신당 원내대표 : 그러니까 제가 이제 거듭 말씀드리는 건데요. 주거 사다리 걷어차기입니다. 솔선수범은 못할 망정 본인들이 과거에 해왔던 주거의 사다리를 이제 후속 세대 아니면 젊은 세대에게는 걷어차겠다라고 하는 사람들은 저는 고위공직자의 자격이 없다고 생각합니다. 그래서 전체 전수조사해가지고 정말로 지금 현재의 규제상으로는 집을 못 샀을 것 같은 사람들은 다 팔도록 해야 됩니다. 이거 이렇게 하면요. 이재명 대통령 입장에서도 좋아요. 누가 충신인지 알 수 있습니다. 옛날에 문재인 대통령 때 다주택자 1가구 2주택 이상 있는 사람들 집 팔라고 그랬지 않습니까? 제 기억으로 그때 팔았던 사람 윤석열 당시 검찰총장밖에 없었어요. 그래서 뭐 문재인 대통령의 충신이다. 이런 얘기 했는 건지는 모르겠지만 그런 거예요. 본인들도 지키지 못하고, 본인들도 솔선수범하지 못하는 대책이고 규제라면 이게 국민들도 수용할 수 없겠구나라는 걸 이 사람들이 느껴야 합니다. 그래야지만 이재명 정부도 지금 정책 기조를 근본적으로 바꿀 수 있을 거다, 그렇게 생각합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 다음 주제로 좀 넘어가 보겠습니다. 정성호 법무부 장관이 '관봉권 띠지 분실 사건' 그리고 '쿠팡 퇴직금 사건 불기소 외압 의혹' 이걸 상설특검으로 처리하겠다. 이렇게 얘기를 했습니다. 여기에 대해서 좀 반발이 있죠?



▶ 천하람 / 개혁신당 원내대표 : 아니 지금 특검은 누구 돈으로 합니까? 정성호 장관 본인이 아파트 팔아가지고 특검 비용 댈 겁니까? 그런 거 아니면 되게 신중해야죠. 이미 있는 기존의 제도들을 최대한 써보고 해야 하는 거잖아요. 지금 대검에서 감찰 결과도 내놨는데 이것도 못 믿겠다. 그러면 법무부에서도 나름대로 감찰을 해 보든지, 정 못 믿겠다고 그러면 공수처 있잖아요. 공수처 처음 만들 때 민주당에서 뭐라고 그랬습니까? 앞으로는 판사 검사도 잘못된 행동 하면 가만두지 않겠다, 우리 때려잡겠다 해가지고 공수처 만든 거잖아요. 그래놓고 공수처는 얻다 놔두고 또 특검 만들겠다는 겁니까? 특검 이게 공짜가 아니에요. 이런 식으로 하면 저는 이재명 정부 나중에 가면 특검 뭐 30개, 50개, 100개 하겠습니다. 그래서는 안 되고요. 또 하나 근본적으로 보면요. 관봉권과 관련한 민주당의 음모론이 다 깨졌습니다. 제가 안 그래도 오늘도 관봉권 들고 나왔는데요.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그게 관봉권인가요?



▶ 천하람 / 개혁신당 원내대표 : 네 관봉권입니다. 이게 제가 한국은행 국감하면서 한번 뜯기는 했는데 이렇게 띠지는 아직 고스란히 이렇게 있고.



▷ 편상욱 / 앵커 : 1천 원짜리군요. 대신.



▶ 천하람 / 개혁신당 원내대표 : 네. 5만 원짜리 조금 부담스러워가지고 이런 식으로 하나 이렇게 보시면.



▷ 편상욱 / 앵커 : 이게 얼마인가요?



▶ 천하람 / 개혁신당 원내대표 : 요게 이제 1천 원짜리 1천 장이니까 100만 원입니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 100만 원.



▶ 천하람 / 개혁신당 원내대표 : 네. 이렇게 있는데 제가 한국은행 국감에서 한국은행 총재를 상대로 명확하게 확인한 게 한국은행 관봉권 띠지는 그 어떤 경우에도 추적이 불가능하답니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 이게 띠지군요.



▶ 천하람 / 개혁신당 원내대표 : 네. 이거는 이제 그 띠지에 있는 스티커 부분이고 개별 띠지에도 표시들이 있는데 띠지의 종류, 그러니까 1천 원짜리든 5천 원짜리든 처음 만든 새 돈인 제조권이든, 다시 돌려서 만든 사용권이든 간에 띠지를 가지고 이 돈이 어떻게 유통되었는지 알 방법은 없다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 정보 가치가 없다.



▶ 천하람 / 개혁신당 원내대표 : 정보 가치가 없다. 이거는 한국은행 총재가 저의 질문에 명확하게 답변을 한 거고요. 그게 민주당에도 알려지니까 민주당 법사위원들이 말을 바꿨어요. 띠지가 가치가 없을지 몰라도 이런 관봉권은 시중에서 구하기 어려우니까 이거 청와대나 아니면 대통령실이나 국정원 특활비 아니냐, 그런 얘기를 하길래 제가 한국은행에 물어봤어요. 근 10년 동안 정부에다가 현금 갖다준 거 있냐, 특활비 관봉권에 싸가지고 뭉칫돈 갖다준 거 있냐, 한은 총재도 그렇고 담당 국장도 그렇고 없답니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 없다.



▶ 천하람 / 개혁신당 원내대표 : 한국은행이 정부에다가 돈을 줄 때는 계좌이체 한 대요. 그러니까 관봉권, 아 저도 이거 뽑을 수 있어요.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그래요?



▶ 천하람 / 개혁신당 원내대표 : 이게 개별 지점은 잘 안 해 주고요, 좀 큰 센터 같은 데 가면 운 좋으면 구할 수 있다고 하는데 그래서 지금 민주당이 이야기하는 관봉권 띠지를 분실한 게 어마어마한 음모론적인 결과다, 건진법사를 지켜주기 위한 거다. 이거는 의미가 없는 이야기가 됐습니다. 그리고 특활비라는 음모론도 다 깨졌어요. 이런 식으로 관봉권과 관련한 사실관계나 이런 것들이 다 확인이 됐는데도 정성호 법무부 장관, 저도 아는데 똑똑한 분이거든요. 다 알고 있을 겁니다. 관봉권 띠지 이거 별로 정보 가치 없고 증거 가치 없다는 거 다 알고 있을 거예요. 왜 하느냐, 세금까지 써가면서 개딸들한테 아부하려고 하는 거예요. 정성호 법무부장관 똑똑한 사람입니다. 그런데도 하는 거는 이거는 실체, 사실관계 판단 필요 없어요. 지금 대검도 이재명 정부에서 임명한 사람들로 쫙 깔려 있어요. 그런 사람들이 관찰한 결과를 왜 못 믿습니까? 그런데도 상설특검까지 하자고 하는 거는 이재명 대통령이 요즘 개딸들한테 인기가 약간 떨어졌어요. 왜냐하면 더 세게 치고 나가는 사람들이 있으니까. 그래서 개 딸들한테 여기 좀 봐주세요. 이재명 정부도 열심히 하고 있어요. 이렇게 아부하는 정치적 효과밖에 없어요. 그거 하고 싶으면 정성호 법무부 장관이나 이재명 대통령 자기 아파트 팔아서 하세요.



▷ 편상욱 / 앵커 : 어쨌든 정성호 법무부 장관한테 직접 물어보신 건 아니죠?



▶ 천하람 / 개혁신당 원내대표 : 아닙니다만



▷ 편상욱 / 앵커 : 일단 천하람 의원 개인 의견으로 받아들이겠습니다.



▶ 천하람 / 개혁신당 원내대표 : 충분히 똑똑하신 분이라고 생각합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 네 계속해서 최민희 과방위원장 자녀 결혼식 논란도 얘기해 보겠습니다. 일단 국감 기간에 국회에서 딸의 결혼식을 한 것이 논란이 되다가 이번에는 또 축의금을 돌려주겠다. 이런 사진이 포착되면서 또 다시 논란이 되고 있어요. 어떻게 보고 계십니까?



▶ 천하람 / 개혁신당 원내대표 : 박수현 대변인이죠. 민주당의. '죄 없는 자가 돌로 쳐라' 돌려주는 거 보고 오히려 약간 스스로를 반성했다. 이런 얘기 하시잖아요. 좀 죄송한 말씀인데 돌로 칠 사람 많을 것 같아요. 지금 근래에 비슷한 시기에 결혼식을 치른 우상호 정무수석 같은 경우는 알리지도 않고 결혼식을 치렀습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그래요?



▶ 천하람 / 개혁신당 원내대표 : 대부분 잘 몰라요. 결혼식 했다는 것도 잘 모르실 겁니다. 그러면 애초에 받을 일도 없잖아요. 대통령실 정무수석이면 이런 표현 그렇지만 수금하려고 치면 얼마나 쉽게 많은 돈을 받을 수 있겠어요. 애초에 그렇게 오해 살 일 하지 않고 관계 기관들한테 청첩장 뿌리고 카드 결제 기능까지 넣지 않고 돈 무리하게 받지 않으면 돌려줄 일이 없어요. 그런데 최민희 과방 위원장 같은 경우에는 뭡니까. 지금 아예 국감 기간에 국회 사랑재에서 청첩장에 카드 결제 기능까지 놔둬가지고 뿌려놓고 그게 돈이 막 거액들이 100만 원 단위의 돈들이 들어오니까 이제와서 보란 듯이 돌려주겠다? 저는 그 돌려주고 있는 게 찍힌 것도 의심스러워요.



▷ 편상욱 / 앵커 : 어떻게 의심하시나요?



▶ 천하람 / 개혁신당 원내대표 : 이게 혹시 쇼 해서 요즘 본회의장 보면 뒤에서 카메라가 찍고 있으니까 일부러 보여준 게 아닌가? 그런 생각이 들 정도고요. 또 하나는 이게 꼬리에 꼬리를 무는 게 그 본인 자녀 결혼식에 청첩장 돈 들어온 거를 왜 보좌진이 정리하고 있어요? 처음에는 본인은 바빠서 딸 결혼식 언제 하는지도 정확히 모르고 양자 역학 공부하느라고 유튜브 보고 알았다고 하시는 분이 이거를 의원실에 이런 식으로 축의금 정리 맡겨도 되는 겁니까? 앞뒤가 안 맞잖아요. 그리고 지금 계속해서 기존에 이미 어느 정도 결혼식이 정해져 있었는데 일부러 이 타이밍을 노려서 한 거 아니냐,라는 얘기들이 막 나오고 있거든요. 저는 최민희 과방위원장은 이제는 버티기 어려운 상황에 오지 않았나, 지금이라도 정리를 하셔야되지 않나 생각합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 김건희 여사 얘기도 좀 해보죠. 김건희 여사 지금 국보급 문화재를 사적으로 이용한 게 굉장히 문제가 되고 있는데 이번에는 국립고궁박물관에 수장고까지 사실상 무단으로 출입했던 게 나타나서 또 문제가 되고 있어요. 어떻게 보시나요?



▶ 천하람 / 개혁신당 원내대표 : 제가 얼마 전에도 비슷한 논란을 보고 참 꼴 보기가 싫다. 이런 얘기를 했습니다. 이거는 국민들께서 보셨을 때 아마 보기가 싫으실 겁니다. 보기가 싫고 저는 윤석열 전 대통령이 본인이 가진 어떤 권력의 범위를 넘어서서 위헌적인 비상계엄을 한 행동이나 김건희 여사가 이런 식으로 절차를 다 어겨 가면서 이런 행동을 한 것이나 결국 본인들을 민주주의에서 선출된 어떤 대통령과 그 가족이 아니라 왕가, 정말 왕비처럼 스스로를 여긴 잘못된 결과라고 생각하고요. 모든 공직자들이 이런 부분을 반면교사로 삼고 이런 부분들은 나중에 공직자들 이렇게 오리엔테이션 할 때 해서는 안 되는 행동으로 교과서에 넣어줘야 될 것 같습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 지난번에 이 2023년 경복궁 방문했던 사진이 또 유출이 돼서 나오면서 김건희 여사 측 변호인이 '적당히 해라.' 뭐 이런 경고성 글을 올리기도 하지 않았었습니까? 그런데 유출자로 지목됐던 사람이 그게 흘린 사진이 아니라고 그래요.



▶ 천하람 / 개혁신당 원내대표 : 본인들이나 적당히 했었어야죠. 본인들이 적당히 하지 않아놓고 문제제기를 하는 사람을 이런 식으로 압박하는 것, 아직까지 본인들에게 권력이 있다라고 착각하고 있는 것 아닌가, 굉장히 참 보기 싫다라는 말씀 한 번 더 드리고요. 그다음에 심지어는 본인들이 압박을 했던 인물이 실제 유출자도 아니잖아요. 저는 그 윤석열 전 대통령도 그렇고 김건희 여사도 그렇고 정말 많은 국민들에게 상처도 주고 실망감도 줬는데, 지금이라도 좀 정말로 진정으로 사과하고 본인들의 잘못을 인정하는 모습을 보여줬으면 좋겠습니다. 김건희 여사도 아니 내가 너무 문화재 뭐 이렇게 좋아해서 한번 갔었는데 지금 생각해 보니까 잘못됐다, 내가 이러지 말았었어야 하는데 국민들한테 죄송하다. 그 말하는 게 그렇게 어렵습니까? 제가 큰 권력자가 못 돼 봐서 그런 건지 이해하기가 어렵습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 오신 김에 내년 지방선거 얘기도 좀 짧게 해보죠. 개혁신당 내년 지방선거 어떻게 준비하고 계십니까?



▶ 천하람 / 개혁신당 원내대표 : 네. 지금 저희가 아무래도 정치 신인들이나 젊은 세대들이 좀 도전할 수 있게끔 열심히 플랫폼을 만들고 있고요. AI나 이런 부분들을 좀 잘 활용해서 저비용으로 치를 수 있도록 하고 있고 광역단체장급의 어떤 빅네임들 같은 경우에는 저희가 좀 계속해서 영입 노력들을 해야되지 않겠는가, 생각하고 있습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 네 뭐 다른 당이지만 한동훈 전 대표 얘기도 좀 해보죠. 한동훈 전 대표, 내년 지방선거에 나오지 않겠다고 그랬어요. 왜 그랬을까요?



▶ 천하람 / 개혁신당 원내대표 : 잘 모르겠습니다. 왜 본인만 좀 어려운 길을 가야 되냐, 이런 식의 말씀도 했다고 그러는데 글쎄요, 저는 한동훈 대표님 같은 경우는 정치계의 신데렐라시지 않습니까? 굉장히 빠르게 당 대표도 하시고 그랬기 때문에 저는 어떤 의미에서는 조금 당을 위해서 조금 더 내려놓고 희생하는 모습을 보여주시는 것도 장기적으로 도움이 되지 않겠는가, 그런 생각도 제가 주제넘지만 일견해 봅니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣죠. 천하람 개혁신당 원내대표였습니다. 말씀 잘 들었습니다.



▶ 천하람 / 개혁신당 원내대표 : 감사합니다.



