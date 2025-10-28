정동영 장관 "북미 정상회동 상정 한미 간 의제 논의는 없어"

▲ 정동영 통일부 장관이 28일 서울 여의도 국회에서 열린 외교통일위원회의 종합감사에서 북미회담 가능성 등에 대한 위원 질의에 답하고 있다.

정동영 통일부 장관은 경주 APEC 정상회의를 계기로 한 북미 정상 만남에 대비해 한미 간 의제 조율은 현재까지 없었던 것으로 안다고 밝혔습니다.정동영 장관은 국회 외교통일위원 종합감사에서, 북미 정상 회동에 대비해 비핵화와 제재 완화 등 한미 간 의제 조율이 이뤄졌느냐는 김태호 국민의힘 의원 질문에 대해 "북미 정상 회동을 상정해서 한미 간 논의된 것은 없는 것으로 안다"고 답했습니다.북미 정상 회동 가능성에 대해 정 장관은 "오늘이나 내일 중에 김여정 부부장 정도를 통해 입장 표명이 있지 않을까 내다보고 있다"며, "이번에 판문점 회동이 이뤄지려면 오늘내일 사이에는 북쪽의 입장 표명이 있어야 한다고 생각한다"고 말했습니다.정 장관은 트럼프 미국 대통령은 할 수 있는 조치를 다 했으며 김정은 북한 국무위원장의 결심만 남았다면서, "이번이냐 다음이냐, 판문점이냐 평양이냐, 하노이의 트라우마를 딛고 이번에 갈 것이냐, 말 것이냐 하는 몇 가지 전략적 지점을 고민하고 있다고 본다"고 추측했습니다.정 장관은 트럼프 대통령이 올해 들어서만 다섯 번에 걸쳐 북한에 대해 '뉴클리어 파워'나 핵보유를 언급했다며, "북미 회동으로 가기 위한 발판을 마련하기 위한 것"이라고 해석했습니다.정 장관은 "핵문제는 기본적으로 북미 간 문제, 북미 간 적대관계의 산물이므로 핵문제 해결을 위해서 입구로 들어가야 한다"며, "일체 대화가 없는 상황에서 북한 핵이 고도화되는 이 상황을 언제까지 방치할 것인가"라고 반문했습니다.(사진=연합뉴스)