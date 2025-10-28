서울대 총장 "시진핑 자료실 폐지, 일방적 결정할 문제 아냐"

▲ 유홍림 서울대학교 총장이 28일 서울 여의도 국회 교육위원회에서 열린 서울대학교 등에 대한 국정감사에서 인사말 하고 있다.

유홍림 서울대학교 총장은 "시진핑 자료실 설치와 폐지 문제는 서울대가 일방적으로 결정할 수 있는 문제가 아니다"라고 말했습니다.유 총장은 국회 교육위원회 국정감사에서 '서울대 중앙도서관 내 시진핑 자료실을 폐쇄해야 한다는 국회 청원이 4만 7천 건을 넘었다'는 국민의힘 조정훈 의원 질의에 이같이 답했습니다.유 총장은 "정치적인 선전·선동이 있는 것에 대해 상당한 우려가 있다"며 "학내 의견도 다양하지만, 관계 정부와의 논의도 같이 진행하도록 하겠다"고 했습니다.이어 "저희가 기증받은 자료를 열람하지는 않고 분류한 뒤 연구자에게 도움이 되는 부분은 중어중문학과와 협의해 공유하고 있다"며 "중국 연구자들에게 매우 의미 있는 자료로 활용할 기회로 삼고 있다"고 덧붙였습니다.시진핑 자료실은 서울대가 2015년 10월 중앙도서관에 시진핑 중국 국가주석으로부터 도서와 영상자료 등 1만여 점을 기증받아 만든 공간으로 시 주석은 2014년 7월 방한 당시 서울대 강연을 계기로 자료 기증을 약속한 바 있습니다.국민의힘은 전형적인 '샤프 파워'(sharp power)라며 폐쇄를 촉구해 왔습니다.샤프 파워는 상대국 정치체제에 영향을 주기 위해 은밀하게 정보를 조작하거나 경제적으로 보복하는 조작적인 외교정책을 말합니다.(사진=연합뉴스)