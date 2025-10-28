'2025 슈퍼모델 선발대회', 11월 1일 개최…다영X위아이X비오 축하공연

이미지 확대하기

'2025 슈퍼모델 선발대회' 영광의 얼굴들이 밝혀진다.'2025 슈퍼모델 선발대회'가 오는 11월 1일 낮 12시 20분 SBS 김윤상 아나운서와 김가현 아나운서의 진행으로 개최된다.지난 9월 '2025 슈퍼모델 선발대회' 예선을 통해 뽑힌 본선 진출자들은 워킹부터 노래, 춤 전반을 아울러 구슬땀을 흘리며 본선 막바지 준비에 한창이다. 특히 본선에서만 펼쳐지는 특별 퍼포먼스를 준비하고 있어 기대감을 불러일으키고 있다. 관계자에 따르면 본선 진출자들은 자신의 꿈에 한 발짝 더 다가가기 위해 뜨거운 열정으로 임하는 중이다.또한 '2025 슈퍼모델선발대회' 무대에 다영, 비오, 위아이가 각각 자신들의 히트곡을 가지고 강렬한 축하 공연을 선보여 분위기를 한층 달아오르게 할 예정이다.'슈퍼모델 선발대회'는 대한민국 최고의 모델 선발대회로 손꼽히고 있다. 그동안 이소라, 홍진경, 한고은, 한예슬, 소이현, 이다희, 이현이, 나나, 이성경, 진기주, 신승호 등을 배출한 스타 등용문이다.올해에는 31회를 맞이해 국내뿐 아니라 글로벌 패션 및 엔터테인먼트 등 다양한 분야에서 활동할 수 있는 최고의 모델테이너를 선발할 예정이다. 국적 제한, 경력 제한이 없는 콘셉트로 진행되어 더욱 다채로운 매력을 선보인다. 학생뿐만 아니라, 현직 아이돌, 트로트 가수, 배우, 전 운동선수, DJ, 악기 연주자, 4개 국어 능통자, 외국인(독일, 세네갈) 등 각양각색의 특색을 가진 참가자들이 경쟁을 펼친다.'2025 슈퍼모델 선발대회'는 SBS미디어넷에서 기획, 제작하고 라코스테, 코즈볼, 클라운지, 투엘파트너스, 루시아, 다우닝과 함께 하며 SBS, SBS Life, SBS funE, SBS Plus에서 방송된다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)