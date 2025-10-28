'2025 슈퍼모델 선발대회', 11월 1일 개최…다영X위아이X비오 축하공연

'2025 슈퍼모델 선발대회'가 오는 11월 1일 낮 12시 20분 SBS 김윤상 아나운서와 김가현 아나운서의 진행으로 개최된다.
지난 9월 '2025 슈퍼모델 선발대회' 예선을 통해 뽑힌 본선 진출자들은 워킹부터 노래, 춤 전반을 아울러 구슬땀을 흘리며 본선 막바지 준비에 한창이다. 특히 본선에서만 펼쳐지는 특별 퍼포먼스를 준비하고 있어 기대감을 불러일으키고 있다. 관계자에 따르면 본선 진출자들은 자신의 꿈에 한 발짝 더 다가가기 위해 뜨거운 열정으로 임하는 중이다.
또한 '2025 슈퍼모델선발대회' 무대에 다영, 비오, 위아이가 각각 자신들의 히트곡을 가지고 강렬한 축하 공연을 선보여 분위기를 한층 달아오르게 할 예정이다.
'슈퍼모델 선발대회'는 대한민국 최고의 모델 선발대회로 손꼽히고 있다. 그동안 이소라, 홍진경, 한고은, 한예슬, 소이현, 이다희, 이현이, 나나, 이성경, 진기주, 신승호 등을 배출한 스타 등용문이다.
올해에는 31회를 맞이해 국내뿐 아니라 글로벌 패션 및 엔터테인먼트 등 다양한 분야에서 활동할 수 있는 최고의 모델테이너를 선발할 예정이다. 국적 제한, 경력 제한이 없는 콘셉트로 진행되어 더욱 다채로운 매력을 선보인다. 학생뿐만 아니라, 현직 아이돌, 트로트 가수, 배우, 전 운동선수, DJ, 악기 연주자, 4개 국어 능통자, 외국인(독일, 세네갈) 등 각양각색의 특색을 가진 참가자들이 경쟁을 펼친다.
'2025 슈퍼모델 선발대회'는 SBS미디어넷에서 기획, 제작하고 라코스테, 코즈볼, 클라운지, 투엘파트너스, 루시아, 다우닝과 함께 하며 SBS, SBS Life, SBS funE, SBS Plus에서 방송된다.
(SBS연예뉴스 강선애 기자)