복귀 전공의에 '선(先) 시험, 후(後) 수련' 방침…계속되는 특혜 논란

▲ 서울 시내 한 대학병원에 마련된 전공의 전용공간

지난 9월 병원으로 복귀한 전공의들이 내년 초 전문의 시험과 레지던트 모집에 미리 응시할 수 있게 됩니다.수련 종료 전에 전문의 시험 등을 미리 치른 후 8월까지 남은 수련을 이어가게 한다는 방침인데, 과도한 특혜라는 비판은 물론 미리 복귀한 전공의들과의 형평성 논란도 불가피한 상황입니다.정부와 의료계 등에 따르면 보건복지부는 수련협의체 논의 등을 거쳐 조기 응시가 가능하도록 하는 방침을 정하고 이번 주 안에 최종 발표할 예정입니다.의대를 졸업하고 국가시험에 합격해 의사 면허를 취득한 일반의들은 인턴 1년, 레지던트 3∼4년의 전공의 과정을 거친 후 매년 2월 전문의 시험을 치러 전문의 자격을 취득할 수 있습니다.지난해 2월 의대 증원에 반발해 사직했다가 지난 9월 수련을 재개한 인턴이나 레지던트 마지막 연차는 내년 8월에 수련을 마치기 때문에 원칙적으로는 내년 초에 치러지는 전문의 시험이나 레지던트 모집에 응할 수 없습니다.수련 종료 후 6개월가량 더 기다려 내후년 초에 지원해야 합니다.올해 3월 복귀자는 내년 초 정상적으로 응시할 수 있습니다.6월 복귀자는 인턴은 수련 단축 특례가 적용돼 내년 초 레지던트로 진급할 수 있고, 레지던트는 3개월가량의 추가 수련을 전제로 전문의 시험에 응시할 수 있습니다.그러나 3·6월 복귀자 수가 많지 않고 사직 전공의 대다수가 9월 복귀를 택한 탓에 이대로라면 내년 전문의 시험 응시자나 레지던트 진급자는 사직 없이 정상적으로 수련을 이어간 전공의들을 포함해 소수에 그치게 됩니다.전문의 배출 절벽을 최소화하기 위해 당초 정부는 내년 8월 전문의 시험을 한 차례 더 치르는 방안에 무게를 실었으나 시험을 주관하는 대한의학회 측이 추가 시험에 부정적인 견해를 보이면서 먼저 응시한 후 나중에 수련하는 방향으로 방침을 정했습니다.복지부 관계자는 "전문의 배출이 늦어져 지역 의료 현장 등에 수급난이 있다"며 "레지던트도 3, 6월 복귀자만 먼저 모집할 경우 지역·필수의료 공백이 발생할 수 있다는 점을 고려했다"고 설명했습니다.고육지책이란 설명이지만 집단행동을 한 전공의들에 대한 특혜라는 비판은 피하기 어렵습니다.특히 '배신자'라는 비난을 들으며 조기 복귀한 전공의들은 역차별이라고 반발하는 등 전공의들 내 갈등도 심화하는 양상입니다.먼저 복귀한 이들은 레지던트를 모집할 때 조기 복귀 인턴을 우선 배정하는 등 공헌도를 반영해 달라고 요구하고 있습니다.전문의시험에 먼저 응시해서 합격하면 남은 수련에 적극적으로 응하지 않는 등 수련이 부실하게 이뤄질 것이라는 우려도 나옵니다.(사진=연합뉴스)