29일 이태원 참사 '3주기 기억식'…정부 첫 공식 추모행사

▲ 지난 25일 서울시청 광장에서 열린 이태원 참사 3주기 시민추모대회

'10·29 이태원 참사' 3주기를 맞아 정부 차원의 첫 공식 추모행사가 29일 서울 광화문광장에서 열립니다.행정안전부는 10·29이태원참사 유가족협의회, 10·29이태원참사 시민대책회의, 서울시와 공동으로 29일 오전 10시 29분 광화문 광장에서 3주기 기억식을 개최한다고 오늘(28일) 밝혔습니다.정부가 이태원 참사 유가족과 함께 공식 추모행사를 열기는 이번이 처음입니다.이 자리에는 정부 대표로 김민석 국무총리가 처음 참석하는 것을 비롯해 우원식 국회의장과 정당·종교단체 대표, 시민단체, 일반 국민 등 약 2천 명이 함께합니다.이번 3주기 기억식은 10·29 이태원 참사 희생자를 진정으로 추모하고, 유가족을 위로하는 자리로서 의미가 크다고 행안부는 전했습니다.추모식은 오전 10시 29분 서울 전역에 울리는 추모 사이렌과 함께 희생자에 대한 묵념으로 시작됩니다.유가족 대표 인사, 추모영상 상영, 추모사, 3주기 추모시 낭독, 외국인 희생자 유가족 인사, 추모공연 등의 순으로 진행됩니다.행사 중에는 이재명 대통령의 추모사 영상도 소개됩니다.송해진 유가족협의회 운영위원장의 인사말에 이어, 우원식 의장, 송기춘 10·29이태원참사특별조사위원장, 문소리 배우도 추모사를 낭독합니다.추모영상은 참사 발생 이후 지난 3년의 세월을 돌아보며 진정한 애도와 진상 규명을 다짐하는 내용으로 구성됐습니다.추모글은 외국인 희생자 유가족 대표가 낭독합니다.박소란 시인이 직접 추모시를 낭송하고, 가수 안예은이 노래 '상사화'와 '만개화'를 부르며 희생자들을 기립니다.희생자의 이야기를 바탕으로 만든 '찬란히 빛나는 나의 별' 뮤지컬 공연 후에는 10·29이태원참사 시민대책회의에서 공동선언문을 낭독하며 행사를 마무리합니다.행안부는 10·29 이태원 참사 희생자를 추모하기 위한 사이렌이 29일 10시 29분부터 서울 전역에 1분간 울릴 예정이라며, 당황하지 말고 희생자를 기리는 묵념에 함께해 달라고 당부했습니다.(사진=연합뉴스)